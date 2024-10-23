Уход за могилой — важная часть сохранения памяти о близких. При этом для многих это не столько дань памяти, сколько возможность проявить любовь, заботу и уважение к близкому человеку, которого уже нет рядом.

Редакция ProKazan пообщалась со Станиславом Зарубиным, основателем ритуального агентства “Ритуал PRO”. В материале расскажем, как правильно ухаживать за захоронениями.

Что нужно делать в первые дни после захоронения

Для предотвращения осыпания грунта рекомендуется установить вокруг могилы деревянный короб. Это поможет земле осесть равномерно и избежать расползания на соседние участки.

Через 30-40 дней после захоронения важно провести промежуточную уборку: убрать увядшие цветы и выцветшие венки. Для создания аккуратного вида можно укрыть захоронение еловыми ветками. Зимой такое покрытие продержится 3-4 месяца, летом - чуть меньше.

Когда лучше ставить памятник?

Установку цветников, памятников и других элементов благоустройства рекомендуется начинать не раньше 6-8 месяцев после захоронения, чтобы земля успела окончательно осесть.

Памятники и стелы лучше всего устанавливать весной следующего года после захоронения.

Текущий уход и мелкие работы: как ухаживать за могилой?

Регулярное внимание к деталям, поддержание порядка и своевременный ремонт помогут сохранить захоронение в достойном состоянии. Проводите регулярную уборку в течении года: меняйте венки, убирайте сорняки и засохшие листья.

Уделяйте внимание уходу за памятником, цветником, оградой и плиткой. Вовремя устраненные дефекты, например, покраска ржавых участков, помогут избежать крупных ремонтов в будущем.

Следите за усадкой почвы. Если вы заметили, что она «расползается» обратитесь к специалистам по благоустройству за помощью. Если вовремя это не устранить, памятник может покоситься.

Если вы живёте в другом городе и у вас нет возможности посещать кладбище, вы можете заказать в ”Ритуал Про” услуги абонентского обслуживания: несколько раз в год на захоронении будут проводить уборку, а на памятные даты возлагать цветы и венки. Заказать можно как уборку с цветами, так и каждую услугу отдельно.

«Мы понимаем, что утрата близкого человека иногда настолько сильно выбивает из колеи, что нет сил и возможности убираться после захоронения. Поэтому мы предлагаем свои услуги по уборке после похорон», — рассказывает Станислав.

Чтобы минимизировать личные визиты, все данные о местоположении захоронения переводят в цифровой формат. Если клиент уже обращался в компанию раньше, ему не нужно будет показывать место захоронения. Достаточно один раз предоставить информацию, например, видео с указанием направления от центральной аллеи. Все дальнейшие действия можно выполнять онлайн, включая подачу документов для установки памятников.

Заросли и деревья: как правильно озеленять участок?

Чтобы избежать проблем с зарослями, не рекомендуется сажать деревья и кустарники без предварительной консультации со специалистом по благоустройству. Поскольку их корневая система может привести к разрушению могильных сооружений или разрастись на соседние участки.

Также из-за ослабления корневой системы деревья иногда падают и повреждают ограды и памятники. Поэтому при озеленении участка предпочтение лучше отдавать цветам, особенно многолетним или сезонным.

Если вы всё же хотите посадить дерево, обратитесь за советом к специалистам. Они помогут составить предварительный план озеленения, чтобы избежать нежелательных последствий.

Как избежать проблем с памятником?

Кроме деревьев, причиной аварийных ситуаций может стать неквалифицированная установка памятника. Результатом станут трещины, сколы и даже падение монумента. Из-за ошибок при установке могут потребоваться дополнительные работы по корректировке и закреплению памятника.

Для ухода за памятниками не рекомендуется использовать агрессивные химические средства или абразивы. Натуральные камни, такие как мрамор и гранит, защищены полировкой, и их достаточно протирать влажной тряпкой. Использование пропиток для камня поможет защитить его от влаги и сохранить блеск. Рекомендуется мыть памятники 2-3 раза за летний сезон и проводить полную уборку после зимы.

Культура посещения кладбищ: чего не нужно делать?

Посещение кладбища – это не только уход за могилой, но и проявление уважения к месту и людям. Существуют негласные правила, которые помогут сохранить захоронения в безопасности.

1. Не оставляйте мусор рядом с могилой. Все использованные цветы, обертки и упаковки складывайте в пакет и уносите до ближайшего мусорного контейнера.

2.Не приносите еду. Оставление еды на могиле – это традиция, которая уже утратила свою актуальность и даже может привести к неприятным последствиям. Продукты быстро портятся, привлекают животных и птиц, которые разбрасывают остатки по всему кладбищу. Лучше ограничиться живыми цветами или венками.

3. Не нарушайте покой. Громкие разговоры, шумные компании и чрезмерное проявление эмоций здесь неуместны.

Сохранение культуры и уважительного отношения к захоронениям — это не только обязанность, но и важный аспект нашей общей культуры. Ответственность за порядок на кладбищах, уход за могилами и правильное поведение при посещении этих мест — это шаг к сохранению памяти о наших близких.