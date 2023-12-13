Никакого праздника: россиян огорчили переносом выходных новогодних праздников

Правительство РФ приняло решение внести в график новогодних каникул перемены, которые стали причиной того, в 2024 году количество выходных дней увеличится, пишет PRIMPRESS.

Кандидат юридических наук подробно объяснила, какие изменения претерпел производственный календарь декабря 2023 года, а также начала грядущего 2024.

Властями российского государства было установлено, что новогодние каникулы начнутся с 30 декабря 2023 года и завершатся 8 января 2024, а 9 числа во вторник россияне отправятся на работу. Вместе с тем отмечается, что 6 и 7 января будут перенесены на другие дни, так как суббота и воскресенье, выпавшие на эти числа, уже являются входными, а именно на 10 мая и 31 декабря 2024 года.

Наступающий 2024 год будет високосным, поэтому будет равен 366 дням, в число которых входит 148 выходных и праздничных и 218 рабочих дней. Каникулы в канун Нового 2025 года начнутся 29 декабря.

Жителям Республики Татарстан повезло сильнее в связи с тем, что праздничных дней в Республике больше: в 2024 году Татарстан будет отдыхать на три дня больше, чем вся Россия, а именно 151 день.

Специалисты советуют россиянам не брать отпуск в январе 2024 года, потому что это самый короткий по рабочим дням месяц: отпускные выплаты рассчитываются по количеству рабочих будней в месяце, поэтому, если вы решите уйти в отпуск в январе, то денег придет вам крайне мало.