Лайфхаки

3 шага, чтобы превратить старые шерстяные вещи в тёплый плед

Роман Медников Автор статьи
Как из старых шерстяных вещей собрать тёплый пл...

AI Изображение носит иллюстративный характер

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Старые шерстяные вещи часто лежат в шкафу годами: выбросить жалко, носить уже не хочется. Идея переделать их в плед — не строгая наука, но многие замечают, что так дома становится и уютнее, и свободнее на полках. Я сначала отнёсся к этому способу с осторожностью, потому что сам не люблю возню с кривыми швами, но в итоге всё оказалось проще, чем выглядит со стороны.

Я посмотрел, что советуют на российских сайтах о доме и рукоделии, и мысль везде примерно одна: плотная шерсть, драп, твид и некоторые виды трикотажа действительно подходят для переделки лучше, чем кажется. Особенно если не замахиваться сразу на сложный узор, а собрать спокойный, практичный плед для дивана или дачи. Это как раз тот случай, когда небольшая неровность не портит вещь, а делает её живой.

Какие вещи подойдут для переделки

Не каждая старая вещь одинаково удобна в работе. Самый спокойный вариант — плотные шерстяные изделия, которые держат форму и не расползаются от первого же касания ножницами.


  • Пальто из драпа подойдёт для крупных фрагментов. Из него удобно вырезать большие квадраты или прямоугольники, а готовое полотно получается увесистым и тёплым.

  • Твидовые пиджаки и юбки дают красивую фактуру. Такой материал обычно выглядит аккуратно даже в лоскутной сборке и не требует слишком сложной обработки.

  • Плотные шерстяные свитеры хороши для мягких вставок. Но если трикотаж слишком тонкий, его лучше сразу укреплять подкладкой, иначе плед получится рыхлым.

  • Вещи с сильной протёртостью на локтях, манжетах или воротнике лучше не брать целиком. Я однажды оставил такие участки, и они сразу выбились из общего вида.

  • Материал с заметными пятнами или резким старым запахом тоже стоит отложить. Если вещь неприятно брать в руки до переделки, после неё чудо обычно не случается.

Лайфхак: перед раскроем разложите все вещи на полу и сразу отделите три стопки — «точно пойдёт», «на маленькие детали», «лучше не использовать». У меня на это ушло около пяти минут, зато потом не пришлось передумывать по ходу работы.

Если хочется, чтобы плед выглядел спокойнее, лучше заранее выбрать 2–4 близких оттенка. Когда я пробовал соединять всё подряд, результат получался слишком шумным, будто шкаф просто распался на куски.

Как подготовить шерсть, чтобы потом не пожалеть

Подготовка решает почти всё. На одном из российских сайтов о лайфхаках я встретил разумную мысль: сначала привести ткань в понятное состояние, а уже потом кроить. Это избавляет от неприятного сюрприза, когда часть пледа вдруг меняет размер.


  • Перед работой вещи стоит постирать или хотя бы аккуратно очистить, если ткань деликатная. Плед всё-таки будет дома в постоянном использовании, и начинать лучше с чистой основы.

  • Если нужна более плотная структура, шерсть иногда специально подсаживают стиркой, чтобы она немного свалялась. Но тут важно не ждать идеальной предсказуемости: разные вещи ведут себя по-разному.

  • Если хочется сохранить мягкость, лучше обойтись более бережной обработкой без резких перепадов температуры. Тогда ткань останется приятной для пледа, а не превратится в жёсткую заготовку.

  • Тонкий трикотаж удобно укреплять хлопковой тканью вроде старой бязи или фланели. Так полотно меньше тянется и выглядит аккуратнее.

  • Перед раскроем материал нужно полностью высушить и расправить. На влажной шерсти очень легко ошибиться с размером.

Лайфхак: если сомневаетесь, как поведёт себя ткань, сначала вырежьте маленький незаметный кусочек и проверьте его после стирки. Способ не быстрый, зато уберегает от ситуации, когда хороший свитер внезапно становится заготовкой для тапок.

Я бы ещё посоветовал не смешивать в одном пледе совсем разные по толщине ткани без необходимости. Драп рядом с тонким трикотажем может смотреться интересно, но сшивать их не всегда удобно. У меня именно на таких стыках всё шло медленнее всего.

Как собрать плед без сложных выкроек

Хорошая новость в том, что здесь не нужен идеальный портновский подход. Если материал плотный, можно выбрать самую понятную схему: нарезать детали и собрать их в единое полотно.


  • Проще всего делать квадраты или прямоугольники. Геометрия спасает, даже если раньше вы ничего подобного не шили.

  • Сначала лучше разложить детали на полу или кровати и посмотреть композицию целиком. Так сразу видно, где слишком тёмное пятно, а где не хватает спокойного цвета.

  • Плотные материалы удобно соединять так, чтобы швы не были слишком грубыми. Если полотно должно лежать плоско, объёмные припуски только мешают.

  • Крупные детали собираются быстрее мелких. Если хочется закончить работу без раздражения, лучше не мельчить с десятками крошечных лоскутов.

  • При желании можно сделать подкладку с изнанки. Тогда плед становится более собранным и служит дольше.

Лайфхак: сфотографируйте раскладку деталей на телефон перед тем, как сшивать. Я один раз поленился это сделать, отошёл на десять минут — и потом уже не помнил, какой вариант выглядел лучше.

Если нет желания заниматься декоративностью, можно сделать ещё проще: собрать плед из крупных однотонных фрагментов и оставить всю выразительность за фактурой ткани. Такой вариант, как ни странно, часто выглядит дороже и спокойнее, чем слишком пёстрая сборка.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я собрала небольшой плед из старого пальто и двух свитеров, которые давно лежали без дела. Больше всего времени ушло не на шитьё, а на выбор кусочков, зато потом диван сразу стал выглядеть уютнее».

Что ещё можно сделать из остатков

Обычно после пледа остаются куски, которые жалко выбросить. И вот тут легко снова захламить дом, если не решить сразу, что с ними делать. Лучше оставить только то, чему вы действительно найдёте применение.


  • Из рукавов свитера получаются простые чехлы для бытовых мелочей или мягкие накладки для хранения.

  • Из небольших плотных обрезков можно сделать подставки под горячее, если ткань хорошо держит форму и не сыплется.

  • Крупные куски от пальто подходят для наволочек на декоративные подушки. Особенно удачно смотрятся спокойные серые, коричневые и бежевые оттенки.

  • Если остались длинные полосы ткани, их можно пустить на простые органайзеры для ящиков.

  • Совсем мелкие и неудобные остатки лучше не хранить годами «на всякий случай». Этот «всякий случай» обычно так и не наступает.

Лайфхак: заведите для остатков один небольшой пакет или коробку фиксированного размера. Всё, что туда не помещается, лучше сразу пустить в дело или убрать без сожаления — иначе идея разумной переделки быстро превращается в новый склад тканей.

Переделка старых шерстяных вещей в плед — это не про идеальную картинку, а про внятную домашнюю пользу. Подойдут плотные материалы, спокойная подготовка и самая простая сборка без лишнего героизма. Если не пытаться сделать всё слишком сложно, можно получить тёплую вещь для дома и заодно освободить шкаф. По моему опыту, именно такие переделки дольше всего потом и живут в быту.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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