3 шага, чтобы превратить старые шерстяные вещи в тёплый плед

Старые шерстяные вещи часто лежат в шкафу годами: выбросить жалко, носить уже не хочется. Идея переделать их в плед — не строгая наука, но многие замечают, что так дома становится и уютнее, и свободнее на полках. Я сначала отнёсся к этому способу с осторожностью, потому что сам не люблю возню с кривыми швами, но в итоге всё оказалось проще, чем выглядит со стороны.

Я посмотрел, что советуют на российских сайтах о доме и рукоделии, и мысль везде примерно одна: плотная шерсть, драп, твид и некоторые виды трикотажа действительно подходят для переделки лучше, чем кажется. Особенно если не замахиваться сразу на сложный узор, а собрать спокойный, практичный плед для дивана или дачи. Это как раз тот случай, когда небольшая неровность не портит вещь, а делает её живой.

Какие вещи подойдут для переделки

Не каждая старая вещь одинаково удобна в работе. Самый спокойный вариант — плотные шерстяные изделия, которые держат форму и не расползаются от первого же касания ножницами.



Пальто из драпа подойдёт для крупных фрагментов. Из него удобно вырезать большие квадраты или прямоугольники, а готовое полотно получается увесистым и тёплым.



Твидовые пиджаки и юбки дают красивую фактуру. Такой материал обычно выглядит аккуратно даже в лоскутной сборке и не требует слишком сложной обработки.



Плотные шерстяные свитеры хороши для мягких вставок. Но если трикотаж слишком тонкий, его лучше сразу укреплять подкладкой, иначе плед получится рыхлым.



Вещи с сильной протёртостью на локтях, манжетах или воротнике лучше не брать целиком. Я однажды оставил такие участки, и они сразу выбились из общего вида.



Материал с заметными пятнами или резким старым запахом тоже стоит отложить. Если вещь неприятно брать в руки до переделки, после неё чудо обычно не случается.



Лайфхак: перед раскроем разложите все вещи на полу и сразу отделите три стопки — «точно пойдёт», «на маленькие детали», «лучше не использовать». У меня на это ушло около пяти минут, зато потом не пришлось передумывать по ходу работы.

Если хочется, чтобы плед выглядел спокойнее, лучше заранее выбрать 2–4 близких оттенка. Когда я пробовал соединять всё подряд, результат получался слишком шумным, будто шкаф просто распался на куски.

Как подготовить шерсть, чтобы потом не пожалеть

Подготовка решает почти всё. На одном из российских сайтов о лайфхаках я встретил разумную мысль: сначала привести ткань в понятное состояние, а уже потом кроить. Это избавляет от неприятного сюрприза, когда часть пледа вдруг меняет размер.



Перед работой вещи стоит постирать или хотя бы аккуратно очистить, если ткань деликатная. Плед всё-таки будет дома в постоянном использовании, и начинать лучше с чистой основы.



Если нужна более плотная структура, шерсть иногда специально подсаживают стиркой, чтобы она немного свалялась. Но тут важно не ждать идеальной предсказуемости: разные вещи ведут себя по-разному.



Если хочется сохранить мягкость, лучше обойтись более бережной обработкой без резких перепадов температуры. Тогда ткань останется приятной для пледа, а не превратится в жёсткую заготовку.



Тонкий трикотаж удобно укреплять хлопковой тканью вроде старой бязи или фланели. Так полотно меньше тянется и выглядит аккуратнее.



Перед раскроем материал нужно полностью высушить и расправить. На влажной шерсти очень легко ошибиться с размером.



Лайфхак: если сомневаетесь, как поведёт себя ткань, сначала вырежьте маленький незаметный кусочек и проверьте его после стирки. Способ не быстрый, зато уберегает от ситуации, когда хороший свитер внезапно становится заготовкой для тапок.

Я бы ещё посоветовал не смешивать в одном пледе совсем разные по толщине ткани без необходимости. Драп рядом с тонким трикотажем может смотреться интересно, но сшивать их не всегда удобно. У меня именно на таких стыках всё шло медленнее всего.

Как собрать плед без сложных выкроек

Хорошая новость в том, что здесь не нужен идеальный портновский подход. Если материал плотный, можно выбрать самую понятную схему: нарезать детали и собрать их в единое полотно.



Проще всего делать квадраты или прямоугольники. Геометрия спасает, даже если раньше вы ничего подобного не шили.



Сначала лучше разложить детали на полу или кровати и посмотреть композицию целиком. Так сразу видно, где слишком тёмное пятно, а где не хватает спокойного цвета.



Плотные материалы удобно соединять так, чтобы швы не были слишком грубыми. Если полотно должно лежать плоско, объёмные припуски только мешают.



Крупные детали собираются быстрее мелких. Если хочется закончить работу без раздражения, лучше не мельчить с десятками крошечных лоскутов.



При желании можно сделать подкладку с изнанки. Тогда плед становится более собранным и служит дольше.



Лайфхак: сфотографируйте раскладку деталей на телефон перед тем, как сшивать. Я один раз поленился это сделать, отошёл на десять минут — и потом уже не помнил, какой вариант выглядел лучше.

Если нет желания заниматься декоративностью, можно сделать ещё проще: собрать плед из крупных однотонных фрагментов и оставить всю выразительность за фактурой ткани. Такой вариант, как ни странно, часто выглядит дороже и спокойнее, чем слишком пёстрая сборка.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я собрала небольшой плед из старого пальто и двух свитеров, которые давно лежали без дела. Больше всего времени ушло не на шитьё, а на выбор кусочков, зато потом диван сразу стал выглядеть уютнее».

Что ещё можно сделать из остатков

Обычно после пледа остаются куски, которые жалко выбросить. И вот тут легко снова захламить дом, если не решить сразу, что с ними делать. Лучше оставить только то, чему вы действительно найдёте применение.



Из рукавов свитера получаются простые чехлы для бытовых мелочей или мягкие накладки для хранения.



Из небольших плотных обрезков можно сделать подставки под горячее, если ткань хорошо держит форму и не сыплется.



Крупные куски от пальто подходят для наволочек на декоративные подушки. Особенно удачно смотрятся спокойные серые, коричневые и бежевые оттенки.



Если остались длинные полосы ткани, их можно пустить на простые органайзеры для ящиков.



Совсем мелкие и неудобные остатки лучше не хранить годами «на всякий случай». Этот «всякий случай» обычно так и не наступает.



Лайфхак: заведите для остатков один небольшой пакет или коробку фиксированного размера. Всё, что туда не помещается, лучше сразу пустить в дело или убрать без сожаления — иначе идея разумной переделки быстро превращается в новый склад тканей.

Переделка старых шерстяных вещей в плед — это не про идеальную картинку, а про внятную домашнюю пользу. Подойдут плотные материалы, спокойная подготовка и самая простая сборка без лишнего героизма. Если не пытаться сделать всё слишком сложно, можно получить тёплую вещь для дома и заодно освободить шкаф. По моему опыту, именно такие переделки дольше всего потом и живут в быту.