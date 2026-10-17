Новости Татарстана

Строительный год в Татарстане закрыли на 97 процентов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Годовой строительный план в Татарстане выполнен на 97 процентов. В республике уже ввели больше 3 млн кв. м жилья. Данные привела пресс-служба Раиса РТ.

По коммерческому строительству сдано 92% запланированного объема — 109 многоквартирных домов площадью свыше 962 тыс. кв. м. Программа социальной ипотеки закрыта на 74%: завершены 38 домов суммарной площадью больше 111 тыс. кв. м. Индивидуальное жилищное строительство вышло на 101% плана — 1 млн 995 тыс. кв. м.

Близятся к финишу госпрограммы по социально-культурным объектам и модернизации инженерных сетей. В программе поддержки жилищного строительства остался один объект — сети водоснабжения в Высокогорском районе с готовностью 97%. За две недели завершили объект в Рыбно-Слободском районе.

В образовании из десяти объектов в работе три: школа в Казани готова на 82%, детсады в Пестречинском и Зеленодольском районах — на 68% и 83%. По культуре из семи объектов четыре детские школы искусств по нацпроекту «Семья» готовы на 41%. Рекультивация иловых полей в Казани закрыта на 88%.

Благоустройство охватывает 51 территорию, осталось привести в порядок шесть объектов, общее выполнение — 98%. Модернизация коммунальной инфраструктуры по республиканской программе выполнена на 90%: из 110 объектов не завершены 20. По федеральному проекту готовность 99%, в работе три объекта в Набережных Челнах. Все социальные объекты обеспечены теплом, остаются два жилых дома в Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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