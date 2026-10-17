В четырех районах Татарстана благоустроят 240 дворов по программе 2027 года

На 2027 год в Татарстане запланировали привести в порядок 240 дворов — они находятся в Казани, Зеленодольском, Лениногорском и Нижнекамском районах. Остальные муниципалитеты республики уже закончили участие в программе «Наш двор». О планах сообщили в пресс-службе Раиса Татарстана после совещания в Доме Правительства.

Совещание провел Раис республики Рустам Минниханов. В обсуждении участвовали председатель Госсовета Фарид Абдулганиев и премьер-министр Алексей Песошин. Директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Нагуманова рассказала, что приемка дворов этого года завершена: приняли 494 территории из 560. В десяти районах проверка прошла полностью, а в Казани, Лениногорском и Чистопольском районах остается устранить 86 замечаний — сделать это нужно до конца месяца.

Сейчас идет подготовка предварительных схем благоустройства. Из 240 схем на проверку уже загрузили 198. Проектирование поручили начать как можно быстрее, после чего начнутся обсуждения с жителями; первые встречи уже стартовали.

Из-за завершения строительного сезона обращений от жителей стало меньше. С начала года в адрес программы поступило около 5 тысяч заявок, 266 из них — за последние две недели из восьми районов республики.

После семи лет благоустройства дворов важно поддерживать их состояние. По поручению Раиса республики проработали мониторинг качества содержания: проводятся еженедельные объезды, запущена система, где сами жители следят за территориями, а сотрудники управляющих компаний раз в год проходят обучение — его дополнят отдельными треками. В весенне-летний период проверили 199 общественных пространств, нашли более 1,5 тысячи замечаний и устранили 79%. Высокогорский, Алькеевский и Альметьевский районы улучшили содержание по сравнению с прошлым годом. Чаще всего претензии касаются оборудования и покрытия детских спортивных площадок, а также последствий вандализма. При подготовке к зиме особое внимание просят уделить консервации фонтанов, систем автополива и уличных душевых.