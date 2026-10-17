В Татарстане остается убрать 222 тыс. гектаров поздних культур

В республике еще не убрано 222 тыс. гектаров поздних технических культур. Под подсолнечником остается 113 тыс. га, под кукурузой — 70 тыс. га, сахарной свеклой — 16 тыс. га, соей — 11 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса Татарстана. Ход полевых работ, заготовку кормов и обработку земли обсуждали на совещании в Доме Правительства, которое провел Рустам Минниханов.

Свеклу выкопали на 36 тыс. гектаров — это 69% от запланированного. С полей собрали 1 млн 940 тыс. тонн корнеплодов при средней урожайности 534 центнера с гектара. Сахарные заводы приняли 800 тыс. тонн сырья, переработали 660 тыс. тонн и выпустили 88 тыс. тонн сахара. Больше всего площадей под подсолнечником сохраняется в Нурлатском, Азнакаевском, Чистопольском, Дрожжановском и Спасском районах, кукурузой больше других заняты Аксубаевский, Нурлатский, Алькеевский, Муслюмовский и Кукморский районы.

Пока держится сухая погода, аграриям советуют выжать максимум из комбайнового парка. Ускорить темпы помогают полимерные рукава: в них ежегодно закладывают от 300 до 500 тыс. тонн зерновых и масличных культур. Падение рентабельности зерна в последние годы заставило хозяйства расширять посевы масличных. Даже на севере республики появился подсолнечник на маслосемена — в Атнинском районе его впервые посеяли на 913 гектарах и уже закончили уборку со средним сбором 31 центнер с гектара, что на 13 центнеров выше среднего по республике. Одна посевная единица семян стоила 15 тыс. рублей, вдвое дешевле аналогов, а рентабельность подсолнечника хозяйства предварительно оценили в 47% при себестоимости около 15 тыс. рублей за тонну.

Культура сильно иссушает почву, поэтому ее нужно грамотно встраивать в севооборот, обеспечивать питанием и защитой, подбирать гибриды по срокам созревания, а после уборки измельчать и заделывать стебли. Внутренние потребности республики в зерне — 3 млн тонн, свыше 2 млн из них идут животноводству. Кукурузного зерна нужно 500 тыс. тонн при цене 14 тыс. рублей за тонну и рентабельности выше 20%, а площади под культуру стоит нарастить до 100 тыс. гектаров, сохранив зерновой клин на уровне 1 млн 100 тыс. га.

Зяблевая обработка почвы выполнена на 1 млн 156 тыс. гектаров — это 85% плана. Остается пройти еще 211 тыс. га, на что при текущих темпах уйдет около двух недель. Механизаторам рекомендовали при необходимости перейти на двухсменную работу, а при обработке не менее 30% площадей проводить углубление пахотного слоя, чтобы не допустить плужной подошвы.