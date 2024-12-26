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Неожиданная и очень вкусная замена приевшегося всем Оливье: салат Киевский — гости сметут его самым первым со стола

Кто сказал, что праздничное меню должно быть ск...

povar.ru

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Кто сказал, что праздничное меню должно быть скучным и однообразным? Если традиционный салат «Оливье» уже не вызывает восторга, самое время попробовать что-то новое.

Представляем вашему вниманию «Киевский» салат — блюдо, которое покоряет своей простотой, нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Этот салат наверняка станет звездой вашего стола, а гости будут просить добавки и рецепт.

Чем «Киевский» салат лучше Оливье?

  • Лёгкость. В отличие от сытного «Оливье», этот салат имеет более лёгкую текстуру благодаря использованию свежих ингредиентов.
  • Уникальный вкус. Сочетание копчёного мяса, пикантных овощей и нежного соуса создаёт гармонию, которая не оставит никого равнодушным.
  • Универсальность. Его можно подать как на праздничный ужин, так и на лёгкий обед.

Ингредиенты для «Киевского» салата

  • Копчёная куриная грудка — 300 г
  • Сладкий болгарский перец — 1 шт.
  • Консервированная кукуруза — 1 банка
  • Свежий огурец — 1 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Майонез или сметана — 3–4 ст. л.
  • Зелень (петрушка или укроп) — для украшения
  • Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

  • Подготовьте ингредиенты.

Копчёную курицу нарежьте кубиками.

Болгарский перец и свежий огурец нарежьте тонкими полосками.

Яйца сварите вкрутую, остудите и нарежьте кубиками.

Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке.

  • Соберите салат.

В глубокой миске смешайте курицу, перец, огурцы, яйца и кукурузу.

  • Добавьте соус.

Перемешайте ингредиенты с майонезом или сметаной. Для более пикантного вкуса добавьте щепотку молотого перца.

  • Оформление.

Выложите салат на блюдо, украсьте натёртым сыром и свежей зеленью.

Полезные советы

  • Для лёгкого варианта замените майонез на греческий йогурт.
  • Можно добавить немного грецких орехов для текстурного разнообразия.
  • Чтобы придать блюду праздничный вид, выложите салат слоями в прозрачной форме.

Почему гости выберут «Киевский» салат?

Эстетика: яркие цвета и аппетитное оформление делают его притягательным.

Вкус: нежность курицы, хруст овощей и лёгкий соус создают идеальную гармонию.

Универсальность: подходит к любому блюду — от мяса до рыбы.

Салат «Киевский» — это отличная альтернатива «Оливье», которая порадует ваших гостей и станет главным украшением праздничного стола. Попробуйте приготовить его уже сегодня, и вы убедитесь, что новинки могут быть не только вкусными, но и легкими в приготовлении!

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