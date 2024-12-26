Неожиданная и очень вкусная замена приевшегося всем Оливье: салат Киевский — гости сметут его самым первым со стола
povar.ru
Кто сказал, что праздничное меню должно быть скучным и однообразным? Если традиционный салат «Оливье» уже не вызывает восторга, самое время попробовать что-то новое.
Представляем вашему вниманию «Киевский» салат — блюдо, которое покоряет своей простотой, нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Этот салат наверняка станет звездой вашего стола, а гости будут просить добавки и рецепт.
Чем «Киевский» салат лучше Оливье?
- Лёгкость. В отличие от сытного «Оливье», этот салат имеет более лёгкую текстуру благодаря использованию свежих ингредиентов.
- Уникальный вкус. Сочетание копчёного мяса, пикантных овощей и нежного соуса создаёт гармонию, которая не оставит никого равнодушным.
- Универсальность. Его можно подать как на праздничный ужин, так и на лёгкий обед.
Ингредиенты для «Киевского» салата
- Копчёная куриная грудка — 300 г
- Сладкий болгарский перец — 1 шт.
- Консервированная кукуруза — 1 банка
- Свежий огурец — 1 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Твёрдый сыр — 100 г
- Майонез или сметана — 3–4 ст. л.
- Зелень (петрушка или укроп) — для украшения
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговый рецепт приготовления
- Подготовьте ингредиенты.
Копчёную курицу нарежьте кубиками.
Болгарский перец и свежий огурец нарежьте тонкими полосками.
Яйца сварите вкрутую, остудите и нарежьте кубиками.
Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке.
- Соберите салат.
В глубокой миске смешайте курицу, перец, огурцы, яйца и кукурузу.
- Добавьте соус.
Перемешайте ингредиенты с майонезом или сметаной. Для более пикантного вкуса добавьте щепотку молотого перца.
- Оформление.
Выложите салат на блюдо, украсьте натёртым сыром и свежей зеленью.
Полезные советы
- Для лёгкого варианта замените майонез на греческий йогурт.
- Можно добавить немного грецких орехов для текстурного разнообразия.
- Чтобы придать блюду праздничный вид, выложите салат слоями в прозрачной форме.
Почему гости выберут «Киевский» салат?
Эстетика: яркие цвета и аппетитное оформление делают его притягательным.
Вкус: нежность курицы, хруст овощей и лёгкий соус создают идеальную гармонию.
Универсальность: подходит к любому блюду — от мяса до рыбы.
Салат «Киевский» — это отличная альтернатива «Оливье», которая порадует ваших гостей и станет главным украшением праздничного стола. Попробуйте приготовить его уже сегодня, и вы убедитесь, что новинки могут быть не только вкусными, но и легкими в приготовлении!
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