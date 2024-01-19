Не вздумайте брать даже по акции: Роскачество озвучило марки колбасы, которые не стоит даже пробовать

Роскачество – это организация, созданная с целью тщательного контроля за продуктами питания, предоставляемыми российским потребителям. Профессионалы регулярно проводят проверки продукции на соответствие стандартам качества, безопасности и ГОСТ, а результаты этих исследований публикуются для общественного ознакомления. Это позволяет гражданам быть уверенными в том, что выбираемые ими продукты несут минимум риска для их здоровья.

Недавнее исследование Роскачества коснулось и такого распространенного продукта, как колбаса – неотъемлемая часть российской кухни и питания населения. Однако результаты проверки оказались неутешительными, ведь специалисты выявили целый ряд нарушений в продукции отечественных производителей.

На черном списке нерекомендованных к покупке колбас оказался сервелат от «Дмитрогорского продукта» из-за обнаруженных антибиотиков и красителей, не указанных в маркировке. Это является серьезным нарушением Государственных стандартов и обманом потребителей. Также в список нежелательных для приобретения попали докторские колбасы от Губернской мясной компании и марки «Егорьевская» из-за обнаруженных антибиотиков, а также недостатка белков и жиров по сравнению с количеством, которое указано в содержании. Эти факты также свидетельствуют о нарушениях и фальсификации в продукции данных производителей, пишет progorodsamara.