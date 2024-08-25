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"Не травите этим кошек": в Роскачестве были определены худшие марки корма для питомцев

Недавнее исследование Роскачества пролило свет ...

gadgetok.ru

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Недавнее исследование Роскачества пролило свет на качество сухих кормов для кошек, доступных на российском рынке. Сюрпризом стало то, что многие более доступные марки оказались качественнее дорогих премиум-кормов. В ходе исследования были проверены 25 брендов кормов с куриным вкусом — самым популярным выбором среди потребителей.

Безопасность корма — приоритет

При выборе корма для питомцев первостепенное значение имеет его безопасность. Исследование акцентировало внимание на содержании токсичных элементов, таких как тяжелые металлы (ртуть, кадмий, свинец и другие), а также микробиологическом составе, включая наличие энтеробактерий и сальмонеллы. К счастью, превышений допустимых норм в исследованных образцах обнаружено не было.

Замеченные несоответствия

Несмотря на общую безопасность, были выявлены определенные несоответствия. Некоторые образцы содержали металломагнитную стружку, превышающую допустимые нормы, хотя и не нарушающую ГОСТ по размерам и остроте краев. Также в восьми продуктах обнаружен микотоксин фумонизин В1, который может негативно влиять на здоровье печени и почек животных.

Пестициды и антибиотики

Особую тревогу вызвало наличие следов пестицидов в 17 исследованных кормах. Эти химические вещества могли попасть в продукт из растительных компонентов, используемых при производстве. Кроме того, в трех продуктах обнаружены следы антибиотиков.

Недостаток важных элементов

Хотя большинство кормов соответствовали нормам по содержанию основных минералов, некоторые из них показали нехватку селена и калия, что может повлиять на здоровье питомцев при регулярном потреблении.

Миф о мясных компонентах

Анализ показал, что даже в кормах, где заявлено наличие мясных компонентов, их фактическое содержание оставляет желать лучшего. Роскачество выразило обеспокоенность по этому поводу, особенно учитывая отсутствие аккредитованных методик для проверки этого показателя.

Реакция производителей

На результаты исследования отреагировали не только потребители, но и производители. Некоторые бренды уже начали внутренние проверки и анонсировали изменения в производственных процессах для соответствия повышенным стандартам Роскачества.

Это исследование подтверждает, что цена не всегда является индикатором качества, а тщательный выбор корма может значительно повлиять на здоровье и благополучие домашних животных.

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