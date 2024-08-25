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Не по усикам и даже не по попке: чрезмерно сладкий арбуз определяют именно этим непопулярным способом

С наступлением арбузного сезона многие из нас с...

magmer.ru

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С наступлением арбузного сезона многие из нас стремятся насладиться этим сочным и освежающим лакомством. Евгения Почкаева, она является специалистом в области пищевых технологий, поделилась процессиональным взглядом на выбор спелого и вкусного арбуза.

Внешние признаки зрелости

Почкаева подчеркивает, что определить зрелость арбуза на глаз — задача не из легких. Есть несколько визуальных ярлыков, по которым не сложно любому покупателю сделать вывод об арбузе. Во-первых - это рисунок на кожуре плода. Если на нем полосы, которые ярко выражены, - это очень хороший знак. Арбуз по-настоящему зрелый, если светлые участки отличаются заметно - они действительно светлые.

"Полевое пятно"

Одним из ключевых индикаторов зрелости является наличие большого светлого пятна на одной из сторон арбуза. Это пятно, известное как "полевое пятно", формируется там, где арбуз касался земли, и говорит о том, что плод провел достаточно времени на грядке для полного созревания.

Состояние плодоножки и усика

Специалист также советует проверять плодоножку и усик арбуза. Если они сухие и имеют желто-коричневый оттенок, это говорит о том, что арбуз полностью созрел и был сорван в нужное время.

Звуковой тест

Не последний критерий — звук, который издает арбуз при постукивании. Здоровый, зрелый арбуз должен издавать глубокий, гулкий звук, указывающий на то, что внутри много воды и мякоть плотная.

Предпочтение стоит отдавать арбузам среднего размера, которые кажутся тяжелыми для своего размера — это признак хорошего содержания воды. Форма арбуза тоже важна: более круглые и ровные плоды обычно предпочтительнее.

Сезон покупки

Наконец, Евгения Почкаева напоминает, что самый вкусный арбуз можно купить в разгар сезона. Именно тогда плоды наиболее сладкие и сочные, поскольку собраны в оптимальные сроки и не подвергались длительному хранению.

Следуя этим простым советам, вы сможете выбрать идеальный арбуз, который принесет настоящее удовольствие в жаркие летние дни.

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