Не берите ни в коем случае, даже по акции: в Роскачестве назвали марки шпрот, которые вас точно разочаруют

Российская система качества - это аккредитованная государством организация, которая следит за безопасностью и качеством продуктов питания, предлагаемых россиянам отечественными и зарубежными брендами. Периодически специалисты проводят исследования консервов, полуфабрикатов, колбас, сыров, масел и много другого, а итоги проверок предоставляют гражданам страны.

PRIMPRESS сообщил, что одну из последних проверок проходил один из самых популярных у россиян продуктов для новогоднего праздничного стола, шпроты. По итогам проверки было названо шесть торговых марок, которые производят качественную и безопасную для употребления в пищу рыбу. А именно, шпроты от производителей «За Родину» и «Наш промысел» заняли почетное первое место, а также в консервах от «5 морей», «Ультрамарина», Торгового Дома МС и «Дикого моря» экспертами не было обнаружено нарушений ГОСТ и указанные на упаковке составы соответствовали фактическому содержанию банок.

Однако не все исследуемые образцы оказались качественными. 16 проверяемых шпротов были признаны Роскачеством фальсификатом: их объединяет одна грубая ошибка. А именно, производители обманывают потребителей тем, что в составе указывают одну рыбу, но в банки кладут другую, и даже если продукт оказывается качественным, то эксперты все равно добавляют его в черный список.