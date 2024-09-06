Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Названы продукты, которые нельзя разогревать в СВЧ-печи: запомните, их всего 10

Микроволновые печи стали неотъемлемой частью на...

YouTube

Подписаться в Telegram

Микроволновые печи стали неотъемлемой частью нашего быта, предлагая удобство и экономию времени. Однако не все продукты подходят для разогрева в этом устройстве. Некоторые из них могут стать источником токсинов или просто потерять свои полезные свойства.

Вот десять продуктов, которые эксперты рекомендуют не разогревать в микроволновой печи:

1. Курица

Куриное мясо содержит белки, которые при повторном нагревании в микроволновой печи могут изменить свою структуру, делая их трудноусвояемыми и потенциально опасными.

2. Рис

Неиспользованный сразу после приготовления рис, особенно оставленный при комнатной температуре, может стать источником бактерий, способных выживать даже после разогрева в микроволновке.

3. Картофель

Оставленный на воздухе картофель может начать развивать ботулизм, особенно если он хранился в алюминиевой фольге. Разогрев такого картофеля может быть опасен.

4. Яйца

Цельные яйца или вареные с кожурой могут взорваться в микроволновой печи из-за быстрого нагрева и создания внутреннего давления.

5. Грибы

Разогрев грибов может привести к изменению их белковой структуры, что делает их тяжелыми для пищеварения и может вызвать расстройство желудка.

6. Свекла

Подобно картофелю, свекла может развивать нитраты, которые при повторном нагревании могут превратиться в канцерогенные нитрозамины.

7. Морская капуста

Из-за высокого содержания йода морская капуста при разогреве в микроволновой печи может стать токсичной.

8. Шпинат

Шпинат содержит большое количество нитратов, которые при разогреве в микроволновой печи могут превратиться в нитриты, потенциально вредные для здоровья.

9. Мать-и-мачеха

Этот лекарственный чай при повторном нагреве может выделять токсичные вещества, что делает его опасным для употребления.

10. Жирные масла

Жирные масла, такие как льняное или кокосовое, могут разлагаться при высоких температурах микроволновой печи, образуя вредные свободные радикалы.

Понимание того, какие продукты безопасно разогревать в микроволновой печи, и избежание указанных выше пунктов может помочь предотвратить потенциальные угрозы здоровью. Следуя этим рекомендациям, вы сможете не только сохранить полезные свойства пищи, но и защитить себя и свою семью от возможных негативных последствий.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани суд отправил в колонию бывшего коллектора за угрозы пенсионеру МВД

Важное в РТ

час назад

Везде и сразу: информация о ребрендинге Т2 появилась одновременно на 207 цифровых билбордах миллионника

как закрыть вентиляцию от тараканов фото

Новости Татарстана

день назад

Жара вернется в Татарстан уже 6 сентября

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Строим дом мечты: редакция отобрала ТОП материалы для строительства

карвинг волос казань в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане из-за лопнувшего колеса погиб 21-летний водитель «Hyundai Solaris»

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане легковушку смяло после ДТП с кроссовером, 3 человека пострадали

Новости Казани

день назад

Тело 34-летнего казанского тренера по йоге нашли в студии "Сеон

Новости Татарстана

день назад

Сын 1-го прокурора Татарстана проведет под арестом ещё 15 суток

Лонгриды

21 час назад

Спортсмены из Татарстана приняли участие в ТВ-шоу
Новости Казани
день назад

В Казани 8 сентября организуют спецподачу 18 автобусов

Об этом рассказали в администрации Казани

Новости Казани

41 минуту назад

Арестовали на 1,5 месяца женщину, тётя которой умерла в пансионате

Интересное в Казани

3 часа назад

Введен в эксплуатацию профинансированный Банком ДОМ.РФ жилой комплекс в Татарстане 

Новости Татарстана

час назад

В Иннополисе со 2 по 4 октября пройдет 1-ый форум инноваций стран БРИКС

Новости Татарстана

2 часа назад

Альметьевск планирует увеличить численность населения до 400 тысяч
В Казани 6 сентября насмерть сбили человека: жу...
Новости Казани
16 минут назад

В Казани 6 сентября насмерть сбили человека: жуткие подробности

Новости Казани

3 часа назад

Казанцу не дали зарядить телефон в магазине и он украл его у прохожего

Новости Казани

4 часа назад

3 взрослых и ребёнок из Казани пострадали на сафари в Египте

Новости Казани

5 часов назад

В Казани мужчина пнул чужое авто и подрался с его владельцем
Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказ...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам
В Казани стали появляться шумозащитные экраны в...
Новости Казани
час назад

В Казани стали появляться шумозащитные экраны возле домов и закрывать город