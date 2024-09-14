Наступит аномальное похолодание в начале сентября: свежий прогноз с понедельника

На Русской равнине сентябрь обещает установить новые температурные рекорды, вызванные долгосрочным влиянием стационарного антициклона на погоду в европейской части России. Это атмосферное явление обеспечило ясную и сухую погоду от Балтийского моря до Кавказа. На востоке равнины ещё заметны следы облачности от устремившегося в Сибирь циклона, тогда как в районе Черного моря наблюдаются отдельные дождевые облака.

Несмотря на кратковременные дожди и грозы, которые принесут некоторое похолодание в южные области, дневные температуры там ожидаются на уровне +28 до +33 градусов Цельсия, что соответствует летним стандартам. Необычное тепло также зафиксировано в других регионах, включая Заполярье, где столбики термометров покажут от +18 до +23 градусов, а в центральной части России — от +23 до +28 градусов.

Большая часть Русской равнины испытает субтропическое тепло, которое заменит обычные прохладные осенние дни. На северо-западе сохранится более свежий воздух, в то время как в других районах температура поднимется до почти рекордных значений. В центральных областях воздух прогреется до +27...+32°C, в Черноземье — на 2–3 градуса выше обычного, а на юге страны температура может достигнуть +32...+37°C.

В Краснодаре в ближайшие дни температура будет стабилизироваться на уровне +30...+31°C, с возможным дальнейшим повышением до +33...+35°C. В Москве, хотя экстремальные температуры не ожидаются, воздух будет очень теплым, достигая +26°C.

Эти показатели подтверждают изменения климатических условий, которые влияют на погодные условия в регионе, и подчеркивают необходимость адаптации к новым погодным реалиям.