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Настоящая экологическая катастрофа: почти 50 км пляжей загрязнено мазутом в Краснодарском крае

Усилия по устранению последствий экологической ...

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15 декабря в Керченском проливе произошла экологическая катастрофа, чьи последствия сегодня активно ликвидируют как профессиональные спасатели, так и обычные жители Краснодарского края.

Два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпели крушение, в результате чего большое количество мазута было выброшено на берега — от поселка Веселовка до станицы Благовещенская.

Масштабы катастрофы

Загрязнение затронуло значительную часть побережья Краснодарского края, превратив песчаные пляжи в темные пятна от мазута. Местные жители и волонтеры, несмотря на нехватку ресурсов, самоорганизовались для уборки загрязнений. Используя мешки для сбора мазута, они сталкиваются с трудностями: нефтепродукты разъедают пластик, а волны иногда возвращают собранный мазут обратно в море.

Спасение дикой природы

Особенно тревожной является ситуация с птицами, для которых попадание в мазут означает почти неминуемую гибель. Мазут застывает в их пухе, ограничивая движение и лишая их возможности сохранять тепло. Волонтеры не только очищают пляжи, но и берут пострадавших птиц домой, пытаясь отмыть загрязнения с помощью советов специалистов в специализированных чатах.

Распространение загрязнения и долгосрочные последствия

Течения и ветра продолжают распространять мазут по побережью, угрожая новым загрязнениям даже в таких популярных курортных местах, как Витязево, Сочи и Дагомыс. Власти рассматривают возможность объявления чрезвычайного положения федерального масштаба. Отмечается, что последний подобный случай в регионе привел к десятилетней борьбе с экологическими последствиями, в которой активное участие принимали даже дети.

Выводы и призыв к действию

Ситуация в Краснодарском крае требует не только мгновенной реакции, но и долгосрочного плана по восстановлению экологического баланса и предотвращению подобных катастроф в будущем. Общество и власти должны объединить усилия для защиты природы и обеспечения безопасности региональной экосистемы, сообщает 1sn.ru.

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