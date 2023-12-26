«Нас вынудили»: Набиуллина объяснила рост цен на яйца

Глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина объяснила, с чем связан внезапный и стремительный рост цен на куриные яйца в нашей стране, сообщает новостной портал news.ru.

Согласно заявлению Председателя ЦБ РФ, причиной повышения стоимости яиц в России является не только активно развивающаяся инфляция в стране, но еще и увеличение спроса среди населения. Производство в России не справляется со второй ситуацией, поэтому цены стремительно растут.

Эльвира Набиуллина привела в пример 2021 год, когда в Российской Федерации наблюдался активный рост цен на различные услуги и товары, чтобы вызвано значительным повышением спроса у граждан, в то время как производители не могли удовлетворить возросшие потребности населения.

Чтобы решить ситуацию с высокой стоимостью куриных яиц в нашей стране, власти РФ приняли решение ввести беспошлинный режим на ввоз яиц из Азербайджана и других стран.