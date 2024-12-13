Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Наклеили за пять минут и не мерзнем: из окон теперь не сквозит, и подоконник всегда теплый

В холодное время года владельцы квартир и домов...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

В холодное время года владельцы квартир и домов нередко сталкиваются с проблемой сквозняков и холодных подоконников. Даже современные стеклопакеты не всегда защищают от потери тепла, особенно если нарушена герметичность.

Однако решение есть — простой и бюджетный способ утепления окон, который можно реализовать за пять минут.

Что нужно для утепления окон за несколько минут?

Чтобы избавиться от сквозняков и сделать подоконник теплым, вам понадобится всего несколько предметов:

  • Уплотнительная лента (самоклеящаяся поролоновая или силиконовая).
  • Теплоизоляционная пленка (или специальная пленка для окон).
  • Канцелярский нож и салфетки для очистки поверхности.

Все это легко найти в строительных магазинах или заказать онлайн.

Инструкция по утеплению

  1. Очистите поверхность. Перед наклейкой уплотнителя важно удалить пыль и грязь с оконных рам и подоконников. Используйте мягкое моющее средство и сухую тряпку.
  2. Наклейте уплотнительную ленту. Лента эффективно перекрывает зазоры, через которые может проникать холодный воздух. Она наклеивается по периметру окна — на стыках створок и рамы.
  3. Установите теплоизоляционную пленку. Эта пленка крепится с помощью двустороннего скотча к внутренней стороне оконной рамы. После наклейки нагрейте пленку феном — она натянется и станет прозрачной, создавая эффект дополнительного стеклопакета.
  4. Утеплите подоконник. Чтобы подоконник не оставался холодным, можно использовать теплоизоляционные накладки или поролоновые панели, которые крепятся к нижней части окна.

Преимущества такого подхода

  • Быстро и просто. Весь процесс занимает не более пяти минут, и с ним справится даже человек без опыта.
  • Бюджетно. Стоимость материалов значительно ниже, чем полная замена окон или сложные ремонтные работы.
  • Энергоэффективно. Снижение потерь тепла помогает сократить расходы на отопление.

Дополнительные советы для сохранения тепла

  • Проверьте состояние уплотнителей на дверях — их можно заменить тем же способом.
  • Используйте плотные шторы или жалюзи для дополнительной защиты от холода.
  • Если подоконник остается холодным, утеплите его снизу специальной теплоизоляцией.

Утепление окон за пять минут — это не только способ повысить комфорт в доме, но и возможность сэкономить на коммунальных платежах. Простой набор инструментов и несколько минут вашего времени помогут забыть о сквозняках и наслаждаться теплом даже в самую холодную зиму.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане на 22,3% могут повысить тарифы на ЖКУ в 2025 году

Новости России

день назад

Клиенты ВТБ смогут оплачивать покупки за рубежом по QR

уборка от плесени на стенах москва

Новости Казани

4 часа назад

Полиция назвала причину скопление правоохранителей у бара в центре Казани

Важное в РТ

3 дня назад

Казань попала в топ городов, где раньше всех ложатся спать

установить систему очистки воды в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в результате ДТП пострадало 213 диких животных

Новости Казани

день назад

В Казани задержали ОПГ за обнал более 2,5 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане вновь зафиксировано подорожание бензина и дизельного топлива

Новости Казани

день назад

В Казани из нового перинатального центра впервые выписали тройняшек

Новости Казани

день назад

В Казани искусственный интеллект будет искать сосульки на крышах
Лонгриды
22 часа назад

«У нас сложилась банда»: в Казани прошла премьера фильма «Елки 11»

В Казани состоялась премьера долгожданного филь...

Новости Татарстана

14 минут назад

За сутки в Казани произошло 267 ДТП

Гид по скидкам Казани

день назад

Скучать не придется: редакция собрала гид по развлечениям в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов встретился с руководителем молдавской партии социалистов Игорем Додоном

Новости Татарстана

4 часа назад

Утраченные исторические здания исключают из реестра ОКН
В Татарстане утверждены новые тарифы на вывоз м...
Новости Татарстана
5 часов назад

В Татарстане утверждены новые тарифы на вывоз мусора

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане за неделю подорожали колбаса, мясо и овощи

Новости Казани

5 часов назад

В Казани ограничат движение по ряду улиц из-за подготовки и проведения новогодних мероприятий

Новости Татарстана

5 часов назад

Раис Татарстана поручил усилить контроль за уборкой снега
Новости России
4 дня назад

Лимит на удачу: реальные истории людей, которые очень не вовремя остались без интернета