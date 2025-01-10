«Начнутся списания с карты». Россиян, которые покупают на Wildberries, Ozon и AliExpress, ждет новое правило

С 9 января 2023 года покупателям крупных маркетплейсов, таких как Wildberries, Ozon и AliExpress, предстоит столкнуться с новой угрозой.

После окончания новогодних праздников ожидается всплеск активности мошенников, стремящихся воспользоваться сниженной бдительностью покупателей.

Усиленная активность мошенников

По информации экспертов, аферисты начали активнее создавать копии сайтов популярных интернет-магазинов. Эти сайты, зачастую выполненные с высокой степенью точности, затрудняют для пользователя возможность отличить подделку от настоящего ресурса.

Риски при регистрации

Владислав Голушко, инженер-программист, подчеркивает, что одной из основных уловок мошенников является требование ввести данные банковской карты при регистрации на таких поддельных сайтах. После этого начинается процесс незаметных, но регулярных списаний с карты, которые продолжаются до полного обнуления счета.

Примеры мошенничества

Чаще всего жертвами аферистов становятся пользователи платформы Wildberries. Мошенники предлагают большие скидки и специальные предложения, чтобы привлечь внимание и убедить потенциальных покупателей пройти регистрацию, вводя данные своих платежных карт.

Как защититься от мошенников

Эксперты советуют:

Всегда тщательно проверять URL-адреса интернет-магазинов. Подлинные сайты используют защищенные соединения (https в начале URL).

Избегать ввода платежной информации на сайтах, которые выглядят подозрительно или предлагают необычно высокие скидки.

Не переходить по подозрительным ссылкам в электронных письмах или сообщениях в социальных сетях.

Новые требования и предостережения направлены на защиту покупателей от финансовых потерь и укрепление безопасности онлайн-шопинга. Потребители должны оставаться бдительными и соблюдать рекомендации экспертов, чтобы избежать неприятностей при покупках в интернете, сообщает primpress.ru.