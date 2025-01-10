Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

«Начнутся списания с карты». Россиян, которые покупают на Wildberries, Ozon и AliExpress, ждет новое правило

Специалисты предупреждают о росте активности мо...

burobiz.ru

Подписаться в Telegram

С 9 января 2023 года покупателям крупных маркетплейсов, таких как Wildberries, Ozon и AliExpress, предстоит столкнуться с новой угрозой.

После окончания новогодних праздников ожидается всплеск активности мошенников, стремящихся воспользоваться сниженной бдительностью покупателей.

Усиленная активность мошенников

По информации экспертов, аферисты начали активнее создавать копии сайтов популярных интернет-магазинов. Эти сайты, зачастую выполненные с высокой степенью точности, затрудняют для пользователя возможность отличить подделку от настоящего ресурса.

Риски при регистрации

Владислав Голушко, инженер-программист, подчеркивает, что одной из основных уловок мошенников является требование ввести данные банковской карты при регистрации на таких поддельных сайтах. После этого начинается процесс незаметных, но регулярных списаний с карты, которые продолжаются до полного обнуления счета.

Примеры мошенничества

Чаще всего жертвами аферистов становятся пользователи платформы Wildberries. Мошенники предлагают большие скидки и специальные предложения, чтобы привлечь внимание и убедить потенциальных покупателей пройти регистрацию, вводя данные своих платежных карт.

Как защититься от мошенников

Эксперты советуют:

  • Всегда тщательно проверять URL-адреса интернет-магазинов. Подлинные сайты используют защищенные соединения (https в начале URL).
  • Избегать ввода платежной информации на сайтах, которые выглядят подозрительно или предлагают необычно высокие скидки.
  • Не переходить по подозрительным ссылкам в электронных письмах или сообщениях в социальных сетях.

Новые требования и предостережения направлены на защиту покупателей от финансовых потерь и укрепление безопасности онлайн-шопинга. Потребители должны оставаться бдительными и соблюдать рекомендации экспертов, чтобы избежать неприятностей при покупках в интернете, сообщает primpress.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Сон и питание: казанские психологи рассказали, как войти в рабочий ритм после праздников

Новости России

7 часов назад

Ветераны боевых действий могут получить электронное удостоверение — СберКарту Ветерана

дезинфекция от тараканов в квартире москва цены отзывы

Новости Татарстана

день назад

В полицию явился водитель BMW сбежавший с места ДТП в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

Переведенцев ответил, ждать ли Татарстану Крещенских морозов

ремонт стойки амортизатора цена в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

Воздушное судно из Шарм-эль-Шейха не долетело до Казани

Новости Татарстана

6 часов назад

После избиения ребенка в футбольной секции в Набережных Челнах возбуждено дело

Новости Татарстана

день назад

Прокуратура контролирует расследование дела после смертельного ДТП в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

Бывший вице-мэра Набережных Челнов задержали после 4 лет розыска
Новости Казани
8 часов назад

Казанцам объяснили, как оплатить проезд по Вознесенскому тракту

Оплату следует осуществить в течение 5 дней

Новости Казани

3 минуты назад

В Казани задержали подругу погибшей 22-летней девушки, катавшейся на тюбинге

Новости России

6 часов назад

Татарстанцам доступны удобные платежи от Сбера

Новости Казани

5 часов назад

Появилось видео смерти студентки из Казани, которая разбилась на тюбинге

Новости Казани

5 часов назад

Метапневмовирус повлиял на работу казанского аэропорта
В Казани отреставрируют аварийный участок стен ...
Новости Казани
12 часов назад

В Казани отреставрируют аварийный участок стен Кремля XVI века

Новости Казани

7 часов назад

В Казани 8 января протестировали пассажирский самолет Ту-214

Новости Татарстана

7 часов назад

Тренер футбольного кружка из Челнов натравил детей на мальчика из-за усталости

Новости Татарстана

8 часов назад

Водитель BMW, сбежавший с места ДТП в Татарстане, расплакался в суде 10 января
Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани раскрывает секреты красоты