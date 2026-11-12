На Солнце произошла сильная вспышка: ученые оценили угрозу для Земли

Российские ученые зарегистрировали новую вспышку на Солнце, которая относится к категории сильных. Событие произошло около полуночи в основной активной области звезды. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Зафиксированной вспышке присвоили класс M1.7. Хотя события категории M считаются достаточно мощными, конкретный выброс энергии находился близко к нижней границе этого класса. Вскоре после него приборы зарегистрировали несколько менее интенсивных вспышек категории C.

Несмотря на происходящее на Солнце, заметных последствий для Земли ученые не обнаружили. Магнитное поле планеты сохраняет спокойное состояние, а признаков развития сильных геомагнитных возмущений специалисты не зафиксировали.

По предварительным оценкам астрофизиков, благоприятная геомагнитная обстановка может сохраняться в течение ближайших 7–10 дней. Вероятность возникновения магнитных бурь в этот период оценивается как невысокая.

Ранее солнечная активность была значительно интенсивнее. Только 9 ноября специалисты насчитали около 20 вспышек. Впоследствии их количество начало уменьшаться, причем снижение оказалось заметным, хотя и не резким.

При этом исследователи не исключают новых мощных событий. Еще 10 ноября в лаборатории предупреждали, что на Солнце сохраняются условия для формирования крупных вспышек, способных изменить прогноз космической погоды.

Таким образом, несмотря на очередной всплеск активности звезды, непосредственной угрозы магнитных бурь для Земли в настоящее время ученые не отмечают. Однако прогноз может измениться при возникновении новых мощных солнечных событий.