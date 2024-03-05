Новости России
· Ульяна Сенько

«Начнется с 8 марта и будет две недели подряд»: синоптики дали душераздирающий прогноз для всех россиян прогноз

«Начнется с 8 марта и будет две недели подряд»: синоптики дали душераздирающий прогноз для всех россиян прогноз

pokayadoma.ru

Подписаться в Telegram

Согласно последним прогнозам синоптиков, в начале марта во многих регионах России жителей ожидают нестабильные погодные условия, которые продлятся две недели подряд. Этот новый климатический период придет на смену текущим, удивляя жителей большей части страны.

В частности, сибирский регион столкнется либо с сильными холодами, либо с резким повышением температуры, что станет общей тенденцией в течение двух недель. Если на данный момент термометры показывают ниже минус 15 градусов, то уже в ближайшие дни температура может подняться до минус одного градуса. Но уже в середине месяца ожидаются возвраты минусовых морозов до 22 градусов ниже нуля.

Центральные регионы России также столкнутся с переменчивой погодой. Например, в Москве, где сейчас наблюдаются солнечные и теплые дни, уже на этой неделе ожидаются морозы до минус шести градусов.

Ситуация также будет колебаться в Санкт-Петербурге. Хотя метеорологи не прогнозируют сильных морозов, ожидается, что погода будет холоднее, чем в конце февраля.

Эти изменения в погоде напоминают о важности быть готовыми к различным климатическим условиям и внимательно следить за прогнозами, чтобы принять необходимые меры предосторожности, сообщили в PRIMPRESS.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани был замечен самолет-«призрак»

Полезное

6 часов назад

Специалисты заявили: Жилье подешевеет в несколько раз! Объясняем когда все начнется.

убрать плесень в доме службы

Новости Татарстана

день назад

Самолет из Казани со 168 пассажирами едва не рухнул при посадке в Сочи

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

ремонт чемоданов на колесиках в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

4 часа назад

Болельщики «Ак Барса» матерят тренера за поражения команды

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане на М-7 «Газель» влетела в фуру

Новости Татарстана

22 часа назад

Российский миллиардер предложил работу победителю менделеевской Олимпиады по химии

Новости Татарстана

8 часов назад

Управляющим Сбербанка в Татарстане стал Руслан Салимов

Новости Казани

день назад

В Казани родители просят кормить школьников пельменями и фунчозой
Лонгриды
21 час назад

«СССР, тюрьма и бизнес»: Сергей Жуков презентовал новый сериал

«СССР, тюрьма и бизнес»: Сергей Жуков презентовал новый сериал

Новости Татарстана

8 минут назад

В Татарстане налоговая зафиксировала 29 миллиардеров

Полезное

6 часов назад

Специалисты заявили: Жилье подешевеет в несколько раз! Объясняем когда все начнется.

Новости Казани

2 часа назад

В Казани представили проект реконструкции бывшего льнокомбината

Новости Татарстана

2 часа назад

Рустам Минниханов поблагодарил татарских предпринимателей
Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ
Лонгриды
6 дней назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Новости Татарстана

4 часа назад

Болельщики «Ак Барса» матерят тренера за поражения команды

Новости Татарстана

5 часов назад

Рустам Минниханов провел встречу с главой турецкого холдинга «Джошкуноз»

Новости Казани

5 часов назад

В Казани пройдет конкурс чтецов Корана среди девушек

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой