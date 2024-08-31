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"На выходные не надейтесь, этого требует ситуация в стране": в новогодние праздники 2024-2025 внесли заметные изменения

В преддверии 2025 года Министерство труда Росси...

culture.ru

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В преддверии 2025 года Министерство труда Российской Федерации внесло предложения, которые обещают изменить традиционный календарь праздников, делая зимние вакансии еще более захватывающими. Россияне могут ожидать расширения праздничных дней вокруг Нового года и Рождества, а также изменения в графике майских праздников.

Особое внимание стоит уделить предложению о том, чтобы сделать 31 декабря официальным выходным днем, что позволит гражданам начать празднование Нового года без спешки и суеты, связанной с рабочими обязанностями. Это нововведение начнет действовать уже с 2024 года.

Помимо этого, граждан ждут продолжительные каникулы с 29 декабря по 8 января, позволяющие насладиться зимними праздниками в полной мере. Летние месяцы также не останутся без внимания: майские праздники предложено проводить с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, что создаст два продолжительных периода отдыха.

Помимо этих изменений, Минтруд предлагает пересмотреть расписание выходных на 2025 год, включая празднование с 22 по 23 февраля, 8 по 9 марта, а также добавление дополнительных выходных в июне и ноябре. Такие меры призваны увеличить время, которое россияне могут провести с семьей и друзьями, празднуя значимые для страны даты.

Эти инициативы не только обещают разнообразить культурную жизнь страны, но и способствуют улучшению социального благополучия граждан, предоставляя больше возможностей для отдыха и восстановления. В ожидании официального утверждения этих изменений, уже сейчас чувствуется предвкушение предстоящих праздников среди населения.

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