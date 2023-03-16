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"На первый взгляд - суицид, но если приглядеться...": стюардесса погибла при странных обстоятельствах

"На первый взгляд - суицид, но если приглядеться...": стюардесса погибла при странных обстоятельствах

Фото: SHOT

При довольно странных обстоятельствах в Химках погибла стюардесса "Аэрофлота". Как пишет SHOT, ее нашли мертвой в ванной аредованной квартиры. На первый взгляд, все обстоит как суицид. Но нашли и подозрительные моменты.

"По нашим данным, предсмертной записки 28-летняя бортпроводница не оставила, входная дверь была открыта, а тело обнаружила подруга — спустя целых семь дней после смерти", - пишет SHOT.

Погибшая — уроженка Омской области, в Химках одна снимала двухкомнатную квартиру. Предварительно, у неё был роман с пилотом, и они часто ругались. Почему никто не забил тревогу раньше и девушку не искали целую неделю — сейчас выясняется. Также проводится экспертиза, которая установит причину смерти.

Ранее мы сообщали: двоих маленьких детей нашли рядом с телами мертвых родителей - "Малыши сильно плакали несколько дней".

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