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В Чувашии два человека погибли и четверо пострадали в ДТП

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В Цивильском районе Чуваши произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей, в результате которого погибли два человека и четверо получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Чувашской Республике.

ДТП произошло 14 декабря примерно в 20:00 на 686-м километре автодороги М-7 «Волга». По предварительным данным, водитель автомобиля «Сузуки» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Фольксвагеном Тигуан», а затем с грузовиком «КамАЗ», который двигался во встречном направлении.

В результате аварии погибли водитель и пассажир «Сузуки». Ещё двое пассажиров «Сузуки», а также водитель и пассажир «Фольксвагена» были доставлены в больницу с различными травмами.

Причины аварии выясняются.

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