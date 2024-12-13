Новые зелёные технологии помогут сохранить природный капитал

Сбер и Росзаповедцентр Минприроды России будут вместе разрабатывать инновационные решения для особо охраняемых природных территорий, сохранения природного капитала и биоразнообразия, продвижения ESG-повестки и экопросвещения. Об этом стало известно на конференции AI Journey

Сбер и Росзаповедцентр Минприроды России будут разрабатывать зелёные технологии для восстановления экосистем и сохранения природного капитала. Соглашение об этом заключили старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Липская и руководитель Росзаповедцентра Дарья Мацук.

Стороны планируют вместе исследовать и разрабатывать цифровые решения для сохранения экосистем и природного капитала, оценки влияния различных факторов на биологическое разнообразие особо охраняемых природных территорий и их состояние. Дополнительно в планах — стимулирование инноваций в области зелёных технологий и искусственного интеллекта через создание совместных инициатив и конкурсов для стартапов и исследователей.

Татьяна Липская, старший вице-президент по ESG Сбербанка:

«У России самая большая площадь особо охраняемых природных территорий в мире — всего их около 13 тыс. Природные заповедники — это не только национальное достояние, но и ответственность. Ведь от их благополучия зависит сохранность нашего природного капитала и экосистем; кроме того, они являются точкой притяжения для растущего потока внутреннего туризма. Всё это близко Сберу, мы сотрудничаем с заповедниками и национальными парками в регионах, привлекаем внимание общественности к проблеме сохранения редких видов, помогаем создавать туристическую инфраструктуру. Более того, мы поддерживаем регионы в реализации проектов устойчивого развития и делимся передовыми разработками. Так, в пяти регионах мы пилотируем AI-модели для решения задач в области климата и экологии, ещё в 34 регионах оцифровали 182 экотропы для сервиса 2ГИС. Думаю, совместная работа с Росзаповедцентром ещё больше расширит наши возможности и повысит позитивный эффект для всей страны».

Руководитель Росзаповедцентра Минприроды России Дарья Мацук:

«Развитие сотрудничества Росзаповедцентра Минприроды России и Сбербанка России планируется по широкому спектру вопросов. Прежде всего — это внедрение инновационных технологических решений в процессы, направленные на изучение уникальных природных комплексов и объектов животного мира, которые сохраняются в границах особо охраняемых природных территорий нашей страны. Кроме того, объединив усилия, мы сможем вывести на новый уровень работу по экологическому просвещению жителей России, добровольчеству на заповедных территориях, повышению квалификации сотрудников заповедников и национальных парков».

Также Сбер и Росзаповедцентр договорились оказывать экспертную поддержку в подготовке кадров в области охраны и мониторинга природного капитала и биологического разнообразия, для сотрудников природоохранных организаций России по использованию зелёных технологий, в том числе искусственного интеллекта, для охраны окружающей среды и экологии. Для государственных и коммерческих организаций будут разработаны рекомендации по охране природного и биологического разнообразия и восстановлению популяций редких видов животных и растений.