В Казани новостройки подорожали до 221,6 тыс. за 1 кв. метр перед Новым годом

В ноябре стоимость жилья в новостройках Казани увеличилась на 1,6%, достигнув отметки в 221,6 тысячи рублей за квадратный метр. Данные были опубликованы в аналитическом исследовании портала «Мир квартир».

К концу года средняя стоимость квартиры в Казани выросла на 0,4% и составила 10,8 миллиона рублей. За год стоимость жилья в новостройках столицы Татарстана увеличилась на 9,7%.

В Чебоксарах в ноябре цена за квадратный метр в новой квартире выросла на 1,7%, достигнув отметки в 122,3 тысячи рублей. Стоимость новостройки увеличилась на 0,8%, составив 6,44 миллиона рублей. За год стоимость новой квартиры выросла на 1,2%.

Павел Луценко, генеральный директор портала «Мир квартир», отметил, что в ноябре цены на жильё в новостройках выросли даже в тех городах, где ранее наблюдалось снижение. Основными причинами роста стали инфляция и увеличение стоимости строительства. Он также предположил, что в январе цены на новое жильё могут снизиться.