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Жители Татарстана жалуются на стаю бешеных собак

Жители Татарстана обеспокоены из-за растущего к...

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Жители Татарстана обеспокоены из-за растущего количества бездомных собак в регионе.

В Telegram-канале «Жесть Казани» обсуждают проблему бездомных собак в жилом комплексе «Счастливый» в районе Усад. Жители жалуются, что эти животные не только вызывают страх, но и мешают их домашним питомцам, а также могут нападать на людей.Один из пользователей упоминает, что многие люди начали носить с собой средства защиты. Однако неясно, о каких именно средствах идёт речь.

Люди опасаются бездомных собак, считая их серьёзной угрозой. Они не хотят, чтобы кто-то пострадал, как это произошло с женщиной в посёлке Самосырово.

Напомним, в посёлке Самосырово стая собак до смерти загрызла женщину, которая шла на работу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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