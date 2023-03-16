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Двоих маленьких детей нашли рядом с телами мертвых родителей: "Малыши сильно плакали несколько дней"

В Екатеринбурге двоих маленьких детей нашли рядом с телами мертвых родителей
Двоих маленьких детей нашли рядом с телами мертвых родителей: "Малыши сильно плакали несколько дней"

Фото: Е1

В Екатеринбурге двоих маленьких детей нашли рядом с телами их умерших родителей. Об этом пишет портал E1.RU.
Житель дома на Таганской улице, в которой семья арендовала квартиру, рассказал, что родителей не видели несколько дней, тем временем малыши постоянно и громко плакали.

Соседи терпели до последнего, а потом решили выяснить, что случилось.

"В итоге один из жильцов сам принес инструменты и вскрыл двери, ему помогали молодые ребята-курсанты", — сообщил сосед.

По его словам, двухлетний мальчик и трехмесячная девочка, которых нашли в помещении, были в очень плохом состоянии, с признаками обезвоживания и истощения. Их увезли в больницу.

Тела мертвых родителей направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее ProKazan сообщал, что тело бойца ЧВК "Вагнер" похоронили, а потом выкопали обратно из могилы.

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