Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шарова

В Татарстане с 1 января 2025 года социальные расходы вырастут на 40%

С 1 января 2025 года в Татарстане расходы на со...

pro город

Подписаться в Telegram

С 1 января 2025 года в Татарстане расходы на социальную сферу вырастут на 40%. Они составят 86% от общего бюджета республики, который достигнет 485,6 миллиарда рублей.

По информации пресс-службы Государственного совета Республики Татарстан, крупнейшей статьей социальных расходов станет образование, на которое будет выделено 111,3 млрд рублей.

В бюджете предусмотрено выделение 54,6 миллиарда рублей на здравоохранение и 69,2 миллиарда рублей на социальные пособия и выплаты. На культуру и кинематографию будет направлено 12,9 миллиарда рублей, а на развитие физической культуры и спорта — 7,4 миллиарда рублей.

В бюджете Татарстана на 2025 год заложено 472,1 миллиарда рублей доходов, а дефицит составит 13,5 миллиарда. В следующие два года доходы также будут расти: в 2026 году они достигнут 497,7 миллиарда рублей, а в 2027 году — 519,8 миллиарда.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Полиция назвала причину скопление правоохранителей у бара в центре Казани

Новости России

день назад

T2 реализовала VoLTE во всех регионах присутствия за три месяца

дезинсекция егорьевск

Лонгриды

день назад

«У нас сложилась банда»: в Казани прошла премьера фильма «Елки 11»

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Все взгляды ваши: рассказываем, кто поможет собрать впечатляющий образ на корпоратив

монтаж фильтра для воды в Ростове-на-Дону

Новости Казани

день назад

В Казани из нового перинатального центра впервые выписали тройняшек

Новости Татарстана

22 часа назад

За сутки в Казани произошло 267 ДТП

Новости Казани

час назад

Жителей Казани приглашают на благотворительную школьную ярмарку

Новости Татарстана

6 часов назад

В Челнах взломали фотографа и шантажировали интимными фотографиями ее клиенток

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане утверждены новые тарифы на вывоз мусора
Лонгриды
3 дня назад

«В них много опасностей»: эксперты высказались, нужно ли запрещать соцсети детям до 14 лет

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане И...

Новости Казани

час назад

«Динамо-Ак Барс» одержало 14-ю победу подряд в Суперлиге

Новости России

день назад

Клиенты ВТБ смогут оплачивать покупки за рубежом по QR

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане поддержат акцию «Новогодние семейные чтения вслух»

Новости Татарстана

2 часа назад

Жители Татарстана жалуются на стаю бешеных собак
Авиарейс из Казани в Санкт-Петербург задержали ...
Новости Казани
2 часа назад

Авиарейс из Казани в Санкт-Петербург задержали на 8 часов

Новости Казани

5 часов назад

В Казани новостройки подорожали до 221,6 тыс. за 1 кв. метр перед Новым годом

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане с 1 января 2025 года социальные расходы вырастут на 40%

Новости Казани

7 часов назад

В Казани включат саммит БРИКС в учебник по истории для 11 класса
Новости России
5 дней назад

Лимит на удачу: реальные истории людей, которые очень не вовремя остались без интернета