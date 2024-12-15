В Татарстане с 1 января 2025 года социальные расходы вырастут на 40%

С 1 января 2025 года в Татарстане расходы на социальную сферу вырастут на 40%. Они составят 86% от общего бюджета республики, который достигнет 485,6 миллиарда рублей.

По информации пресс-службы Государственного совета Республики Татарстан, крупнейшей статьей социальных расходов станет образование, на которое будет выделено 111,3 млрд рублей.

В бюджете предусмотрено выделение 54,6 миллиарда рублей на здравоохранение и 69,2 миллиарда рублей на социальные пособия и выплаты. На культуру и кинематографию будет направлено 12,9 миллиарда рублей, а на развитие физической культуры и спорта — 7,4 миллиарда рублей.

В бюджете Татарстана на 2025 год заложено 472,1 миллиарда рублей доходов, а дефицит составит 13,5 миллиарда. В следующие два года доходы также будут расти: в 2026 году они достигнут 497,7 миллиарда рублей, а в 2027 году — 519,8 миллиарда.