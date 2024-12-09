Россия, где проживает более 20 миллионов мусульман, становится площадкой для активного развития Халяль-индустрии. Сегодня халяль уже не ограничивается только продуктами питания. Этот подход пронизывает множество сфер: туризм, моду, IT, медицину, финансы и даже спорт. Однако именно рестораны стали уникальной возможностью прикоснуться к этой культуре через вкусы и традиции, понятные каждому.

Мы встретились с Русланом Камилевичем Хайрутдиновым, владельцем группы компаний ИTLE и основателем сети первых в России «Стейк-кафе» в формате Халяль. Его миссия — показать, что халяль — это не религиозные ограничения. Это современная философия, способная стать образом жизни для миллионов.

Халяль – это путь к гармонии

Современное восприятие халяль далеко ушло от устаревших стереотипов. Сегодня это динамично развивающийся рынок, который интересует не только мусульман, но и людей других культур. По данным исследований последних лет, рынок халяль ежегодно растет на 12–14%, что свидетельствует о его широкой популярности. Халяль становится символом выбора, основанного на уважении к себе, окружающим и миру.

«Важно понимать, что халяль — это не про запреты, а про выбор, который направлен на благо человека. Халяль и осознанность основаны на одинаковых базовых принципах: уважении, доброте, гостеприимстве и мире», — объясняет Руслан Камилевич. В мире, где люди всё чаще ищут пути к внутреннему покою и гармонии, халяль становится естественной частью этой осознанной культуры.

Еда как источник здоровья и вдохновения

Ключевая идея халяль в индустрии питания — это акцент на качестве продуктов и их полезности. В ресторанах ИTLE вся еда готовится из свежих и экологически чистых ингредиентов. Такой подход помогает не только насладиться вкусом, но и заботиться о здоровье. Многие гости ресторанов ИTLE отмечают, что блюда халяль подходят для тех, кто следит за своим питанием и выбирает осознанный образ жизни.

«Когда вы приходите в халяль-ресторан, вы не только едите, но и получаете удовольствие от душевной атмосферы. Мы создаем пространство, где можно сосредоточиться на общении, насладиться спокойствием и почувствовать заботу о себе», — делится Руслан Камилевич.

«Каждый может найти в нашем подходе что-то своё: для одних это вкусная и качественная еда, для других — глубокие ценности и новые жизненные смыслы. Наша миссия — преображать жизнь людей через вкусную халяль еду и дружелюбный сервис, и распространять Halal 360° как актуальную культуру осознанной жизни», — делится Руслан Камилевич.

Отказ от алкоголя и вредных продуктов — это осознанный подход, который создает условия для искреннего общения, расслабленного отдыха в приятной компании и ощущения заботы не только о теле, но и о внутреннем состоянии каждого гостя.

Концепция Halal 360°

В ресторанах ИTLE продвигается концепция Halal 360°, которая отражает всеобъемлющий подход к жизни. Это не просто правила приготовления пищи — это целая философия, которая пронизывает все аспекты работы компании.

«Halal 360° — это наша внутренняя концепция, которая означает, что на всех этапах, во всех процессах мы руководствуемся принципами Всевышнего. Это не коммерческий бенефит, это наша жизнь, это ДНК наших брендов», — поясняет Руслан Хайрутдинов.

Это делает халяль доступным и понятным для всех. Это больше, чем религиозная идея — это культура, направленная на физическое и духовное благополучие.

Пространство для общения и гармонии

Еще одной важной ценностью ИTLE является создание условий для семейного отдыха. Рестораны сети — это место, где можно провести время с близкими, насладиться вкусной едой и душевным общением.

«Мы хотим, чтобы люди приходили к нам не только ради еды. Мы стремимся, чтобы каждый гость ушел от нас с чувством гармонии и вдохновения», — отмечает Руслан Камилевич.

В ИTLE сделан акцент на семейные ценности. Здесь созданы условия для детей, продуманы уютные пространства для больших компаний и одиночных гостей. Это место, где заботятся не только о теле, но и о душе.