В Челнах взломали фотографа и шантажировали интимными фотографиями ее клиенток

Известный фотограф из Набережных Челнов Наталия Анисимова столкнулась с неприятной ситуацией.

Страницу фотографа взломали мошенники и теперь требуют деньги, обещая не распространять якобы интимные фотографии её клиенток. Анисимова утверждает, что уже давно не создаёт работы в стиле «ню» и не публикует ничего, что могло бы стать поводом для шантажа. Тем не менее, сам факт взлома её страницы вызывает опасения.

От моего имени писали всякую ерунду про фотографии в жанре «ню», хотя я уже давно не работаю в этом жанре. Никаких средств мне не нужно, ни у кого ничего я не прошу, — отметила Наталия.

Среди клиенток фотографа оказалась Венера Иванова, которая в Челнах известна как ведущая под псевдонимом Венечка. В поддержку Анисимовой она опубликовала свои снимки.