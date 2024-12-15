Авиарейс из Казани в Санкт-Петербург задержали на 8 часов

Пассажиры, которые должны были отправиться рейсом авиакомпании Norwind Airlines, вынуждены провести в Казани ещё восемь часов. Об этом сообщается на онлайн-табло международного аэропорта.

Первоначально предполагалось, что самолёт отправится в Санкт-Петербург в 8:30 15 декабря. Однако теперь на сайте указано, что вылет состоится в 16:35. В таком случае пассажиры прибудут в пункт назначения в 18:55.

Помимо этого рейса, также отложен вылет в Нарьян-Мар. Пассажиры должны были отправиться в 13:40, но вылет состоится в 16:55. Причины задержки рейса авиакомпании «Руслайн» пока не сообщаются.