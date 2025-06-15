На окна ничего не клею и кондиционер не включаю: взяла идею у южных народов - дома свежо даже в дьявольскую жару

Летняя жара в городской квартире может превратиться в настоящее испытание, особенно если окна выходят на солнечную сторону. Но есть простой и недорогой метод, который давно используется в странах с жарким климатом и легко адаптируется под российские реалии.

Почему дома становится так жарко?

Основной источник перегрева — прямые солнечные лучи, которые беспрепятственно проникают сквозь окна. Они нагревают не только воздух, но и поверхности: подоконники, полы, мебель. Даже если проветривать помещение, жар всё равно возвращается.

Турецкий приём: отражающие белые ткани

В Турции давно используют гюнешлик — плотные белые шторы, которые вешают на окна в жару. Светлая ткань хорошо отражает солнечные лучи и снижает проникновение тепла в помещение. Такой приём позволяет поддерживать прохладу даже без кондиционера — что особенно актуально при высоких расходах на электроэнергию.

Как организовать защиту от солнца своими руками?

Необязательно искать специальные шторы — подойдёт и то, что есть под рукой:

плотная белая простыня, пеленка или отрез светлой ткани;

закрепите её на окне с помощью карниза, прищепок или скотча;

особенно важно использовать её с утра — в самое солнечное время дня.

Увлажняющий бонус

Если слегка намочить ткань перед развешиванием, вы не только снизите температуру, но и повысите влажность воздуха в комнате. Это поможет легче переносить жару, особенно если в доме работает кондиционер, пересушивающий воздух.

Простой и бюджетный метод с использованием плотных светлых тканей поможет справиться с летней жарой в квартире. Заимствованный у жителей южных стран способ отлично подходит и для наших широт — попробуйте сами и почувствуйте разницу.