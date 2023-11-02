«Мы останавливаем работу в России уже со 2 ноября»: Whatsapp сделал заявление для всех россиян

WhatsApp заявил о прекращении своей работы в России, но не для всех, пишет PRIMPRESS.

Руководство WhatsApp объявило, что работа приложения изменится: мессенджер больше не будет поддерживаться на смартфонах со старыми версиями операционных систем Android и iOS. К ним относятся Android ниже версии 5.0 и iOS старее версии 12.

Вышеназванное решение разработчиков мессенджера было принято для улучшения функционирования приложения, добавило руководство WhatsApp.