«Мы останавливаем работу в России уже с 1 ноября»: Whatsapp сделал заявление для всех россиян
stylishbag.ru
WhatsApp, один из самых популярных мессенджеров среди россиян, объявил о своем решении прекратить поддержку некоторых устаревших версий операционных систем Android и iOS, сообщили в PRIMPRESS.
Владельцы устройств с версиями Android ниже 5.0 и iOS старше 12 больше не смогут пользоваться WhatsApp. Разработчики приложения отмечают, что такое решение было принято для обеспечения более качественной работы мессенджера и связи в нем.
WhatsApp рекомендует пользователям обновить операционную систему до поддерживаемой версии, чтобы продолжить пользоваться мессенджером без проблем. Это изменение, согласно заявлению разработчиков, в WhatsApp имеет цель обеспечить оптимальное использование приложения и улучшить его функциональность для всех пользователей.
Перед завершением поддержки устаревших операционных систем владельцам смартфонов придут уведомления.