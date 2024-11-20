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Можно смело брать – пальмового масла нет: Роскачество выявило лучшие марки шоколада

Шоколад давно стал одним из самых популярных ла...

celinograd.aqmoedu.kz

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Шоколад давно стал одним из самых популярных лакомств, но выбор качественного продукта на прилавках супермаркетов остается непростой задачей.

Специалисты Роскачества провели тщательный анализ молочного и тёмного шоколада, чтобы помочь потребителям разобраться, какой продукт действительно соответствует стандартам качества.

Проблемы качества шоколада

Многие покупатели сомневаются в натуральности и качестве шоколада, даже если упаковка обещает натуральный состав. Главные претензии к шоколаду на рынке связаны с наличием пальмового масла, несоответствием заявленному составу и низким содержанием какао-продуктов. Роскачество провело лабораторные исследования, чтобы выявить лучшие марки, полностью соответствующие стандартам.

Результаты исследования Роскачества

Эксперты изучили десятки образцов молочного и горького шоколада, оценив их по ключевым параметрам:

  • Наличие натуральных какао-продуктов.
  • Отсутствие пальмового масла и других заменителей.
  • Соответствие заявленного состава реальному.

Лучшие марки молочного шоколада

Среди молочных шоколадов выделились бренды, которые получили высокие оценки за натуральный состав и превосходные вкусовые качества:

  • Sobranie, «Алёнка», «Конфил», «Победа Вкуса», «Яшкино», Dove, Merci, Nestle, Ritter Sport

Эти продукты соответствуют всем требованиям, заявленным на упаковке, и не содержат заменителей какао-масла.

Лучшие марки горького шоколада

Для любителей тёмного и горького шоколада Роскачество выделило следующие бренды:

  • «Бабаевский», Alpen Gold, «ВкусВилл»

Эти образцы показали высокий уровень натуральности и сбалансированный вкус, а также отсутствие каких-либо вредных добавок.

Как выбрать качественный шоколад?

Эксперты роскачества напоминают: чтобы быть уверенным в качестве шоколада, стоит обращать внимание на следующие моменты:

  • Состав: в натуральном шоколаде должно быть только какао-масло, какао-порошок, сахар и молоко (для молочного). Наличие растительных жиров или заменителей какао указывает на фальсификат.
  • Процент какао: для молочного шоколада показатель не должен быть ниже 25–30%, для горького — от 55% и выше.
  • Запах и вкус: натуральный шоколад не должен иметь запаха прогорклого масла или посторонних привкусов.
  • Консистенция: качественный шоколад ломается с характерным хрустом и не тает в руках слишком быстро.

Почему важно выбирать качественный шоколад?

Потребление шоколада низкого качества может не только разочаровать вас, но и негативно сказаться на здоровье. Поддельный продукт с пальмовым маслом, стабилизаторами и красителями теряет свои полезные свойства, а иногда даже становится источником вредных веществ.

Благодаря исследованиям Роскачества теперь намного проще найти шоколад, который будет не только вкусным, но и полезным. Выбирая проверенные марки, такие как «Алёнка» или «Бабаевский», вы можете быть уверены в качестве продукта. Пусть каждый кусочек шоколада приносит только удовольствие и пользу!

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