Можно смело брать – пальмового масла нет: Роскачество выявило лучшие марки шоколада
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Шоколад давно стал одним из самых популярных лакомств, но выбор качественного продукта на прилавках супермаркетов остается непростой задачей.
Специалисты Роскачества провели тщательный анализ молочного и тёмного шоколада, чтобы помочь потребителям разобраться, какой продукт действительно соответствует стандартам качества.
Проблемы качества шоколада
Многие покупатели сомневаются в натуральности и качестве шоколада, даже если упаковка обещает натуральный состав. Главные претензии к шоколаду на рынке связаны с наличием пальмового масла, несоответствием заявленному составу и низким содержанием какао-продуктов. Роскачество провело лабораторные исследования, чтобы выявить лучшие марки, полностью соответствующие стандартам.
Результаты исследования Роскачества
Эксперты изучили десятки образцов молочного и горького шоколада, оценив их по ключевым параметрам:
- Наличие натуральных какао-продуктов.
- Отсутствие пальмового масла и других заменителей.
- Соответствие заявленного состава реальному.
Лучшие марки молочного шоколада
Среди молочных шоколадов выделились бренды, которые получили высокие оценки за натуральный состав и превосходные вкусовые качества:
- Sobranie, «Алёнка», «Конфил», «Победа Вкуса», «Яшкино», Dove, Merci, Nestle, Ritter Sport
Эти продукты соответствуют всем требованиям, заявленным на упаковке, и не содержат заменителей какао-масла.
Лучшие марки горького шоколада
Для любителей тёмного и горького шоколада Роскачество выделило следующие бренды:
- «Бабаевский», Alpen Gold, «ВкусВилл»
Эти образцы показали высокий уровень натуральности и сбалансированный вкус, а также отсутствие каких-либо вредных добавок.
Как выбрать качественный шоколад?
Эксперты роскачества напоминают: чтобы быть уверенным в качестве шоколада, стоит обращать внимание на следующие моменты:
- Состав: в натуральном шоколаде должно быть только какао-масло, какао-порошок, сахар и молоко (для молочного). Наличие растительных жиров или заменителей какао указывает на фальсификат.
- Процент какао: для молочного шоколада показатель не должен быть ниже 25–30%, для горького — от 55% и выше.
- Запах и вкус: натуральный шоколад не должен иметь запаха прогорклого масла или посторонних привкусов.
- Консистенция: качественный шоколад ломается с характерным хрустом и не тает в руках слишком быстро.
Почему важно выбирать качественный шоколад?
Потребление шоколада низкого качества может не только разочаровать вас, но и негативно сказаться на здоровье. Поддельный продукт с пальмовым маслом, стабилизаторами и красителями теряет свои полезные свойства, а иногда даже становится источником вредных веществ.
Благодаря исследованиям Роскачества теперь намного проще найти шоколад, который будет не только вкусным, но и полезным. Выбирая проверенные марки, такие как «Алёнка» или «Бабаевский», вы можете быть уверены в качестве продукта. Пусть каждый кусочек шоколада приносит только удовольствие и пользу!
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