Модель из Екатеринбурга добавила слухов о романе с Джонни Деппом

Екатеринбургская модель Юлия Власова, имя которой связывают с голливудским актером Джонни Деппом, вновь оказалась в центре внимания. Недавно она опубликовала на своем Instagram откровенные фотографии, на которых позирует в купальнике в обнимку с актером. Эти снимки вызвали новую волну обсуждений о возможном романе между моделью и актером.

Фотографии, вызвавшие дискуссии

На опубликованных фотографиях Юлия и Джонни изображены на пляже. Власова подписала фото словами: «Не верьте всему, что слышите в интернете», что, возможно, является намеком на слухи о их отношениях. Однако в комментариях подписчики указывают, что эти снимки были сделаны давно. Один из комментаторов отметил, что на фотографии волосы Деппа кажутся короче, чем обычно.

Встреча в Карловых Варах

Юлия Власова утверждает, что встретила Джонни Деппа на кинофестивале в Карловых Варах в 2021 году. С тех пор о них время от времени появляются новости, связанные с возможными романтическими отношениями. Источник издания People сообщает, что пара пока не использует термины «парень» и «девушка» для описания своих отношений, что добавляет туманности в эту историю.

Предыдущие публикации и реакции

Не в первый раз Власова делится снимками с Деппом. Ранее она уже публиковала фотографии с актером, каждый раз вызывая оживленные обсуждения среди своих подписчиков и поклонников Деппа. Эти публикации становятся поводом для слухов, спекуляций и бурных обсуждений в интернете.

Заключение

В то время как фанаты продолжают гадать о природе отношений между Юлией Власовой и Джонни Деппом, оба продолжают свою жизнь, возможно, даже не подозревая о масштабе интереса, который вызывают их встречи и общие фотографии. Сложно сказать, добавят ли будущие публикации ясности или же только усилят текущие спекуляции.