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Министр обороны Белоусов подписал приказ, касающийся мужчин от 18 до 30 лет: кому приготовиться?

Глава Министерства обороны России Андрей Белоус...

e-cis.info

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Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов утвердил приказ о призыве граждан на срочную военную службу, который пройдет с октября по декабрь 2024 года.

Этот документ также включает положения об увольнении тех, кто завершил службу. Об этом сообщило Министерство обороны через агентство ТАСС, уточняя, что приказ был подписан в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

Остается ли срок службы неизменным?

Согласно информации Генерального штаба, срок службы для призывников не претерпит изменений. Генерал-полковник и начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, подтвердил, что время, которое граждане обязаны провести в армии, остается прежним, несмотря на общественные дискуссии о возможных изменениях. Это заявление, вероятно, направлено на то, чтобы успокоить как самих призывников, так и их семьи.

Кто подпадает под осенний призыв?

Осенний призыв стартовал в октябре и продлится до конца декабря. По планам, в этот период в ряды Армии России будут направлены 133 000 россиян в возрасте от 18 до 30 лет, которые не состоят в резерве. Этот осенний призыв касается исключительно мужчин, не имеющих отсрочки от службы, и включает проверку на пригодность для несения военной службы.

Перспективы и влияние призыва

Осенний призыв традиционно служит важным этапом для пополнения рядов Вооруженных сил. Процесс набора также включает медицинское освидетельствование, проверки на психологическую и физическую пригодность. В условиях современной геополитической обстановки набор личного состава становится стратегическим инструментом для поддержания боеготовности армии. Важно отметить, что вопросы, касающиеся срока службы и условий пребывания в армии, будут находиться под пристальным вниманием общества и средств массовой информации.

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