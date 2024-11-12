Казань и Зеленодольск могут связать трамвайными линиями

Из региональной столицы Татарстана могут построить новую трамвайную линию до развязки в направлении Йошкар-Олы. Такую инициативу уже внесли в мастер-план.

Известно, что дорога начнется от «Северного вокзала» и протянется до «Салават Купере», а затем вдоль строящейся проезжей части к Новой туре и по участку будущего «Большого Зеленодольска».

Линия пройдет до будущего пересадочного узла около транспортной развязки дороги А-295, пишет издание «Бизнес Онлайн».

Длина 1-й трамвайной линии - 21,6 км.

Ранее мы писали о том, что перелеты между Шанхаем и Казанью были продлены до марта следующего года по причине высокого спроса. Рейс может быть сохранен и позже. Об этом общил заместитель министра промышленности и торговли по Республике Татарстан Герман Лернер.

Специалист заявил, что сперва эксперты хотели запустить авиационный рейс между китайским городом и Казанью в тестовом режиме на 1 месяц