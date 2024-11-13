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Паша Техник обещал выступить для казанского клуба Bazzar

Внутри заведения также выступят Feduk, Slava Ma...

Goosin Home Production/Википедия

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Певец Паша Техник приедет в Казань, чтобы выступить.

19 ноября 2024 года, мужчину ждут в городе в роли ведущего. Казанский клуб Bazzar организовывает фестиваль в Торговом комплексе «Корстон».

Внутри заведения также выступят Feduk, Slava Marlow и Biicla. Сейчас неизвестно, сможет ли Павел исполнить свои песни.

Известно, что цена билетов начинается от 2,8 тыс. до 6 тыс. рублей. Пользователи социальных сетей не знают, придет ли Техник на вечеринку, люди стали делать ставки, пишет inkazan.

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Республики Татарстан на возведение части линии метро выделят еще денежные средства. Об этом сказано на сайте государственных закупок.

Тендер появился на сайте государственных закупок.

Все необходимые работы по контракту в планах окончить до 1 декабря следующего года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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