Российские студенты выиграли стипендию бонусами Спасибо на целый год

Оформив образовательный кредит в Сбере по ставке всего 3% годовых, 10 студентов выиграли по 120 тыс. бонусов каждый на нужные покупки

Накопить на ноутбук или смартфон? А может, угостить друзей в «Бургер Кинге»? Теперь можно не выбирать: бонусов хватит на всё.

10 студентов российских вузов выиграли стипендию бонусами Спасибо на целый год, просто оформив образовательный кредит с господдержкой с 5 августа по 5 сентября 2024 года. До 30 сентября 2025 года они будут каждый месяц получать на карту по 10 тыс. бонусов — для этого достаточно погашать кредит по графику и не осуществлять полное досрочное погашение. Первые стипендии уже начислены.

Тимофей, студент Академии маркетинга и социально-информационных технологий «ИМСИТ» (г. Краснодар):

«Про образовательный кредит узнал от учителя из моей школы. Держал этот вариант как запасной, если не пройду по баллам на бюджет, смущало, что это всё-таки кредит и большой долг. Но условия щадящие, первый год нужно платить всего по 150 рублей в месяц, при этом можно учиться на той специальности, которую сам выбирал. Об участии в акции не знал, но такая стипендия, конечно, пригодится: планирую не тратить бонусы сразу, а накопить на новый смартфон, давно уже хотел обновить свой».

Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Всё больше ребят интересуется образовательными кредитами с господдержкой. За 10 месяцев 2024 года мы выдали 91 тыс. таких кредитов, а за весь 2023-й — 71 тыс. В студенческие годы даже небольшой дополнительный доход имеет значение. Чтобы поддержать студентов, мы придумали предельно простую акцию, без сложных условий, и разыграли 10 стипендий бонусами Спасибо среди всех, кто оформил в Сбере образовательный кредит в период действия акции. Победителям достаточно погашать кредит по графику, чтобы целый год получать бонусную стипендию и тратить её на любые цели».

У образовательного кредита в Сбере много преимуществ. Ставка по нему — всего 3% годовых. Максимальный срок — 15 лет. Заёмными средствами можно оплатить как высшее, так и среднее профессиональное образование. На момент оформления кредита заёмщик должен быть старше 14 лет, а на момент погашения — не старше 75 лет.

Образовательным кредитом с господдержкой уже воспользовались почти 252 тыс. человек, большинство из них ещё учится. Портфель образовательных кредитов в Сбере — 64,2 млрд рублей.

Потребительский кредит «Образовательный кредит с государственной поддержкой» ПАО Сбербанк (далее – Кредит) доступен при подаче кредитной заявки в офисе Банка для всех граждан РФ в возрасте от 14 до 75 лет в рамках предоставления государственной поддержки образовательного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1448 «О государственной поддержке образовательного кредитования» (вступил в силу с 1 января 2021). Кредит предоставляется с целью оплаты стоимости или части стоимости получаемых образовательных услуг по программам высшего или среднего профессионального образования. В период пользования Кредитом предоставляется Льготный период по погашению кредита и уплате части процентов, который представляет собой оплату части процентов за 1-й и 2-й годы пользования образовательным кредитом из расчета не менее 60 процентов суммы платежа по процентной ставке в течение 1-го года пользования образовательным кредитом и не менее 40 процентов суммы платежа по процентной ставке в течение 2-го года пользования образовательным кредитом; заемщик осуществляет платежи по договору о предоставлении образовательного кредита в следующем порядке: начиная с начала пользования образовательным кредитом осуществляются платежи по погашению части текущих процентов за 1-й и 2-й годы пользования образовательным кредитом в соответствии с льготным периодом; начиная с 3-го года пользования образовательным кредитом осуществляются в полном объеме платежи по погашению текущих процентов за 3-й и последующие годы пользования образовательным кредитом; начиная с даты истечения льготного периода пользования образовательным кредитом осуществляются равные платежи по погашению суммы основного долга, текущих процентов и процентов за 1-й и 2-й годы пользования образовательным кредитом в части, по уплате которой была предоставлена отсрочка. Полная стоимость Кредита 3,000%. Процентная ставка по Кредиту - 3%, ставка фиксированная. Максимальная сумма кредита определяется стоимостью образовательных услуг. Срок Кредита – 15 лет, возможно досрочное погашение без комиссии. Комиссии и дополнительные расходы по Кредиту отсутствуют. Банк вправе отказать в выдаче Кредита без объяснения причин. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях предоставления Кредита, имеющихся ограничениях - на www.sberbank.ru или по телефону 8 (800) 555-55-50. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.