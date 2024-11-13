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Студента из Челнов отправили в ИК за интим с 6-классницей

Парень сообщил, что он тогда не знал, что девоч...

pixabay

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Молодой человек с 15-летним приятелем позвали в гости свою знакомую. Они приняли решили уронить пару стаканов в себя и сыграть в «Правду или действие». Внезапно подросток склонил несовершеннолетнюю к интиму, по его словам, по обоюдному согласию.

Об этом узнал отец девушки, когда посмотрел переписку в ее телефоне. После увиденного обеспокоенный родственник обратился в полицию, потому что не поверил, что все случилось добровольно.

Парень сообщил, что он тогда не знал, что девочка учится в 6 классе, так как выглядела она на 16 лет.

Девочка говорила, что это было не насилие, но молодой человек все равно получил год ИК общего режима.

Ранее мы писали о том, что 44-летний нетрезвый татарстанец напоил 15-летнюю дочь возлюбленной и заставлял себя трогать. Фигурант уже задержан. Известно, что он признал свою вину.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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