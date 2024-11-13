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В Татарстане 12 ноября лихач насмерть сбил женщину

На видео видно, как у перехода находятся 3 женщины

Екатерина Елисеева

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Жуткая авария случилась вечером 12 ноября 2024 года, в Менделеевском районе Татарстана.

По информации издания KazanFirst, на трассе водитель, который был за рулем автомобиля «Лада», сбил 2 женщин на пешеходном переходе — одна из них умерла.

На видео видно, как у перехода находятся 3 женщины. Когда для транспорта загорелся красный свет светофора, люди начали переходить дорогу. Первую часть они преодолели спокойно, вот только на другой части людей на скорости сбило авто. 2 пешеходов откидывает на пару метров.

Как итог, 49-летняя потерпевшая умерла на месте происшествия. Вторая - 37-летняя женщину была госпитализирована в медицинское учреждение.

Ранее мы писали о том, что появилось видео дорожного происшествия на улице Фучика, где парень на машине сбил бабушку и сбежал. Свидетели помогли потерпевшей

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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