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Под Казанью отец изнасиловал 11-летнюю дочку

В настоящее время сотрудники полиции задержали ...

pixabay.com

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Еще одна страшная история случилась в Высокогорском районе Республики Татарстан. По информации своих источников издания KazanFirst, все произошло в с. «Высокая Гора» в доме на ул. Лесная. Именно там 35-летний мужчина в ночное время изнасиловал свою 11-летнюю дочь.

В настоящее время сотрудники полиции задержали злоумышленника. Известно, что он отрицает свою вину в совершении преступления против половой неприкосновенности. У потерпевшей уже взяли образцы ДНК. О состоянии малышки пока ничего неизвестно.

Ранее мы писали о том, что жители Самосырово Республики Татарстан, где нашли тело со следами укусов, два раза жаловались на собак. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

В мае 2024 года поступила первая заявка на отлов собак. Тогда было поймано одно животное.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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