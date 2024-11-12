Под Казанью отец изнасиловал 11-летнюю дочку
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Еще одна страшная история случилась в Высокогорском районе Республики Татарстан. По информации своих источников издания KazanFirst, все произошло в с. «Высокая Гора» в доме на ул. Лесная. Именно там 35-летний мужчина в ночное время изнасиловал свою 11-летнюю дочь.
В настоящее время сотрудники полиции задержали злоумышленника. Известно, что он отрицает свою вину в совершении преступления против половой неприкосновенности. У потерпевшей уже взяли образцы ДНК. О состоянии малышки пока ничего неизвестно.
Ранее мы писали о том, что жители Самосырово Республики Татарстан, где нашли тело со следами укусов, два раза жаловались на собак. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.
В мае 2024 года поступила первая заявка на отлов собак. Тогда было поймано одно животное.
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