С наступлением холодов наш организм нуждается в особой поддержке, чтобы противостоять сезонным заболеваниям. Статистика показывает, что до 70% людей испытывают нехватку витаминов и минералов в зимний период, что делает их уязвимыми к простудам и вирусам. Витаминные смеси, впервые созданные в 1963 году для реабилитации пациентов, стали популярными благодаря способности восполнять дефицит полезных веществ всего одной ложкой в день. Во ВкусВилле вы найдете натуральные ингредиенты для приготовления этих смесей, которые помогут укрепить иммунитет и подготовить семью к зиме.

Медово-ореховая смесь для бодрого утра

Завершите завтрак ложечкой этой вкусной и насыщенной смеси — она обеспечит энергией и хорошим настроением на весь день. Орехи, мед и цитрусовая цедра – это как маленький фейерверк здоровья.

Ингредиенты:

Орехи (грецкие, миндаль, фундук) – 100 г

Мед – 3 столовые ложки

Лимонная цедра – 1 чайная ложка

Курага – 50 г

Условия хранения и срок годности:

Храните смесь в герметичной стеклянной банке в холодильнике. Срок годности – до 2 недель.

Польза: Орехи – настоящий клад для нашего организма. Они полны полезных жиров, которые питают мозг и помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Мед работает как мягкий энергетик, а лимонная цедра придает смеси освежающий вкус и дополнительно обогащает витамином С, который поддерживает иммунитет и поднимает настроение. Кстати, все ингредиенты можно заказать прямо во ВкусВилле – доставка приедет всего за 2 часа, и она бесплатна независимо от суммы заказа!

Смесь с суперфудами для крепкого иммунитета

Если вы хотите укрепить защиту организма, эта смесь как раз для вас! Яркий микс из ягод годжи, меда и спирулины не только насыщает витаминами, но и помогает организму бороться с вирусами и оставаться в тонусе.

Ингредиенты:

Ягоды годжи – 50 г

Спирулина – 1 чайная ложка

Мед – 2 столовые ложки

Цедра апельсина – 1 чайная ложка

Финики – 50 г

Условия хранения и срок годности:

Храните в плотно закрытой емкости в холодильнике. Срок годности – до 1,5 недель.

Польза: Ягоды годжи и спирулина – это природный щит для иммунной системы. Ягоды обеспечивают антиоксиданты и витамин С, способствуя поддержанию защиты организма, а спирулина помогает выводить токсины, поддерживая спокойствие и устойчивость к стрессу.

Цитрусовая смесь для здоровья сердца

Эта ароматная смесь с цитрусовой цедрой и орехами наполнит энергией и свежестью. Она поддерживает здоровье сердца и насыщает витаминами, необходимыми для укрепления организма.

Ингредиенты:

Мед – 2 столовые ложки

Цедра лимона и апельсина – по 1 чайной ложке

Изюм – 50 г

Грецкий орех – 50 г

Условия хранения и срок годности:

Храните в стеклянной банке с крышкой в холодильнике. Срок годности – до 10 дней.

Польза: Цедра лимона и апельсина не только богата витамином С, но и содержит эфирные масла, которые обладают антисептическими свойствами и поддерживают иммунитет. Орехи и мед благотворно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы и помогают организму справляться со стрессами. А чтобы забота о здоровье была еще выгоднее, заглядывайте в приложение ВкусВилла – возможно, именно сегодня ваша персональная подборка со скидками 20% включает все ингредиенты для этих полезных смесей!

Антивирусная смесь с сухофруктами для профилактики простуды

Эта смесь из сухофруктов помогает противостоять простудным заболеваниям и вирусам. Она поддержит иммунитет в холодное время года и станет полезным дополнением к зимнему рациону.

Ингредиенты:

Курага – 50 г

Чернослив – 50 г

Мед – 2 столовые ложки

Семена льна – 1 чайная ложка

Цедра апельсина – 1 чайная ложка

Условия хранения и срок годности:

Храните в холодильнике в герметичной банке. Срок годности – до 2 недель.

Польза: Чернослив и курага – это не просто сладость, а настоящий кладезь калия и клетчатки, которые поддерживают иммунную систему и укрепляют защитные функции организма. Семена льна добавляют омега-3 жирные кислоты для здоровья клеток, а цедра апельсина работает как естественный антисептик.

Успокаивающая смесь для хорошего сна

Зимой, когда так не хватает солнечного света, важно не только правильно просыпаться, но и засыпать. Эта смесь поможет расслабиться и настроиться на спокойный и крепкий сон.

Ингредиенты:

Финики – 50 г

Грецкие орехи – 50 г

Мед – 2 столовые ложки

Лаванда – щепотка для аромата (по желанию)

Условия хранения и срок годности:

Храните смесь в холодильнике в плотно закрытой стеклянной банке. Срок годности – до 1 недели.

Польза: Финики и орехи насыщают организм магнием и другими элементами, которые способствуют расслаблению и снимают напряжение. Лаванда добавляет мягкий аромат, помогающий снизить уровень стресса и погрузиться в глубокий восстанавливающий сон.