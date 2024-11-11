Интересное в Казани
· 16+ · Яна Крутовских

Всего одна ложка в день и сезонные болезни не страшны: делимся рецептами витаминных бомб

Во ВкусВилл вы найдете натуральные ингредиенты ...

Подписаться в Telegram

С наступлением холодов наш организм нуждается в особой поддержке, чтобы противостоять сезонным заболеваниям. Статистика показывает, что до 70% людей испытывают нехватку витаминов и минералов в зимний период, что делает их уязвимыми к простудам и вирусам. Витаминные смеси, впервые созданные в 1963 году для реабилитации пациентов, стали популярными благодаря способности восполнять дефицит полезных веществ всего одной ложкой в день. Во ВкусВилле вы найдете натуральные ингредиенты для приготовления этих смесей, которые помогут укрепить иммунитет и подготовить семью к зиме.

Медово-ореховая смесь для бодрого утра

Завершите завтрак ложечкой этой вкусной и насыщенной смеси — она обеспечит энергией и хорошим настроением на весь день. Орехи, мед и цитрусовая цедра – это как маленький фейерверк здоровья.

Ингредиенты:

  • Орехи (грецкие, миндаль, фундук) – 100 г
  • Мед – 3 столовые ложки
  • Лимонная цедра – 1 чайная ложка
  • Курага – 50 г

Условия хранения и срок годности:
Храните смесь в герметичной стеклянной банке в холодильнике. Срок годности – до 2 недель.

Польза: Орехи – настоящий клад для нашего организма. Они полны полезных жиров, которые питают мозг и помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Мед работает как мягкий энергетик, а лимонная цедра придает смеси освежающий вкус и дополнительно обогащает витамином С, который поддерживает иммунитет и поднимает настроение. Кстати, все ингредиенты можно заказать прямо во ВкусВилле – доставка приедет всего за 2 часа, и она бесплатна независимо от суммы заказа!

Смесь с суперфудами для крепкого иммунитета

Если вы хотите укрепить защиту организма, эта смесь как раз для вас! Яркий микс из ягод годжи, меда и спирулины не только насыщает витаминами, но и помогает организму бороться с вирусами и оставаться в тонусе.

Ингредиенты:

  • Ягоды годжи – 50 г
  • Спирулина – 1 чайная ложка
  • Мед – 2 столовые ложки
  • Цедра апельсина – 1 чайная ложка
  • Финики – 50 г

Условия хранения и срок годности:
Храните в плотно закрытой емкости в холодильнике. Срок годности – до 1,5 недель.

Польза: Ягоды годжи и спирулина – это природный щит для иммунной системы. Ягоды обеспечивают антиоксиданты и витамин С, способствуя поддержанию защиты организма, а спирулина помогает выводить токсины, поддерживая спокойствие и устойчивость к стрессу.

Цитрусовая смесь для здоровья сердца

Эта ароматная смесь с цитрусовой цедрой и орехами наполнит энергией и свежестью. Она поддерживает здоровье сердца и насыщает витаминами, необходимыми для укрепления организма.

Ингредиенты:

  • Мед – 2 столовые ложки
  • Цедра лимона и апельсина – по 1 чайной ложке
  • Изюм – 50 г
  • Грецкий орех – 50 г

Условия хранения и срок годности:
Храните в стеклянной банке с крышкой в холодильнике. Срок годности – до 10 дней.

Польза: Цедра лимона и апельсина не только богата витамином С, но и содержит эфирные масла, которые обладают антисептическими свойствами и поддерживают иммунитет. Орехи и мед благотворно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы и помогают организму справляться со стрессами. А чтобы забота о здоровье была еще выгоднее, заглядывайте в приложение ВкусВилла – возможно, именно сегодня ваша персональная подборка со скидками 20% включает все ингредиенты для этих полезных смесей!

Антивирусная смесь с сухофруктами для профилактики простуды

Эта смесь из сухофруктов помогает противостоять простудным заболеваниям и вирусам. Она поддержит иммунитет в холодное время года и станет полезным дополнением к зимнему рациону.

Ингредиенты:

  • Курага – 50 г
  • Чернослив – 50 г
  • Мед – 2 столовые ложки
  • Семена льна – 1 чайная ложка
  • Цедра апельсина – 1 чайная ложка

Условия хранения и срок годности:
Храните в холодильнике в герметичной банке. Срок годности – до 2 недель.

Польза: Чернослив и курага – это не просто сладость, а настоящий кладезь калия и клетчатки, которые поддерживают иммунную систему и укрепляют защитные функции организма. Семена льна добавляют омега-3 жирные кислоты для здоровья клеток, а цедра апельсина работает как естественный антисептик.

Успокаивающая смесь для хорошего сна

Зимой, когда так не хватает солнечного света, важно не только правильно просыпаться, но и засыпать. Эта смесь поможет расслабиться и настроиться на спокойный и крепкий сон.

Ингредиенты:

  • Финики – 50 г
  • Грецкие орехи – 50 г
  • Мед – 2 столовые ложки
  • Лаванда – щепотка для аромата (по желанию)

Условия хранения и срок годности:
Храните смесь в холодильнике в плотно закрытой стеклянной банке. Срок годности – до 1 недели.

Польза: Финики и орехи насыщают организм магнием и другими элементами, которые способствуют расслаблению и снимают напряжение. Лаванда добавляет мягкий аромат, помогающий снизить уровень стресса и погрузиться в глубокий восстанавливающий сон.

Попробуйте витаминные смеси, используя натуральные ингредиенты из ВкусВилла, чтобы укрепить здоровье всей семьи. Каждая ложечка станет поддержкой вашего организма в этот зимний сезон.

Реклама. ООО Рокет Принт. ИНН  9723095579. Erid: LjN8JvyMM 

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

20 часов назад

Жители Самосырово, где нашли тело со следами укусов, два раза жаловались на собак

Интересное в Казани

49 минут назад

Всего одна ложка в день и сезонные болезни не страшны: делимся рецептами витаминных бомб

как заделать вентиляционное отверстие на кухне от тараканов

Новости Казани

день назад

В Казани нашли подростков, пытавшихся потушить Вечный огонь в парке Горького

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать

транзактный анализ психолог в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

На трассе Ижевск-Пермь произошло ДТП с участием 17-летнего водителя

Новости Казани

22 часа назад

В Казани на 3 часа задержали рейс в Москву из-за атак беспилотников

Новости Казани

21 час назад

Бастрыкину доложат о деле по факту осквернения Вечного огня в Казани

Новости Татарстана

день назад

Николая Герасимова назначили замначальником экономической полиции Татарстана

Новости Казани

день назад

Водитель трамвая насмерть сбил 49-летнего жителя Казани
Новости Казани
день назад

Авиарейса из Улан-Удэ в Казань задержали на сутки из-за неисправности борта

В связи с возникшей технической проблемой на бо...

Новости Казани

час назад

В Казани на улице Декабристов нашли тело в ковре, которое позже ожило

Гид по скидкам Казани

49 минут назад

Знаменитые источники витаминов не те, за кого себя выдают. Тест для тех, кто считает, что в лимоне больше всего витамина С, и ест чернику для зрения

Новости Казани

час назад

Казанцы заметили светящийся объект в небе

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане планируют построить более 30 ФАПов за 329,5 млн рублей
В Казани парень порезал прохожего за замечание
Новости Казани
39 минут назад

В Казани парень порезал прохожего за замечание

Новости Казани

19 часов назад

За минувшие сутки в Казани зафиксировали 145 ДТП

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли два человека

Новости Татарстана

день назад

Шахматистка из Набережных Челнов стала чемпионкой мира среди девушек до 14 лет
Интернет-мошенники увеличили активность перед с...
Важное в РТ
4 дня назад

Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж