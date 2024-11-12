Директор производственной базы останется под стражей еще 48 часов

В суде Казани решили продлить время задержания руководителя производственной базы Иосифа Лившица на 2 суток. Мужчина подозревается по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса России.

Рассмотрение просьбы об избрании меры пресечения было перенесено на 14 ноября 2024 года, пишет «Реального времени».

В суде рассказали, что вопрос о продлении задержания был решен по причине недостаточности материалов, которые предоставили сотрудники полиции. Суд дал 48 часов для поиска доказательств.

В настоящее время фигурант задержан и проведет еще 2 дня в следственном изоляторе.

Напомним, на минувшей неделе скончалась 49-летняя женщина, которая вышла на остановочном пункте «Самосыровское кладбище» и перестала выходить на связь. Тело с укусами обнаружили в поле.

Ранее мы писали о том, что в Казани на Фучика парень на машине сбил бабушку и сбежал.