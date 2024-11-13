В КФУ приютили 2 бездомных котят

В Ректорского дома Казанского федерального университета лаборант пару дней слышала мяуканье. Спустя время она увидела в подвале 2 крохотных котят. Как именно малыши оказались в вузе — неизвестно.

Пушистых гостей университета назвали Лобачевский и Трубачевский. Сотрудники института заботились о котятах, а после нашли им любящую владелицу в Ульяновске.

Известно, что один из котиков получил имя Трубачевский из-за того, что его обнаружили в трубе. Кроха долгое время сопротивлялся и не хотел выходить к людям.

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Республики Татарстан на возведение части линии метро выделят еще денежные средства. Об этом сказано на сайте государственных закупок.

Тендер появился на сайте госзакупок.

Все необходимые работы по контракту в планах окончить до 1 декабря следующего года.