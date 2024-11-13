Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В КФУ приютили 2 бездомных котят

Известно, что один из котиков получил имя Труба...

Казанский федеральный университет | КФУ / ВК

Подписаться в Telegram

В Ректорского дома Казанского федерального университета лаборант пару дней слышала мяуканье. Спустя время она увидела в подвале 2 крохотных котят. Как именно малыши оказались в вузе — неизвестно.

Пушистых гостей университета назвали Лобачевский и Трубачевский. Сотрудники института заботились о котятах, а после нашли им любящую владелицу в Ульяновске.

Известно, что один из котиков получил имя Трубачевский из-за того, что его обнаружили в трубе. Кроха долгое время сопротивлялся и не хотел выходить к людям.

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Республики Татарстан на возведение части линии метро выделят еще денежные средства. Об этом сказано на сайте государственных закупок.
Тендер появился на сайте госзакупок.

Все необходимые работы по контракту в планах окончить до 1 декабря следующего года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В КФУ рассказали, когда в Татарстан придет похолодание

Новости России

21 час назад

Клиенты Т2 могут подключить онлайн-сервисы безопасности со скидкой в Черную пятницу

решетка для вентиляции на кухне от тараканов

Лонгриды

18 часов назад

«Им точно не сдадут»: кто сможет снять квартиру в Казани

Интересное в Казани

2 дня назад

Знаменитые источники витаминов не те, за кого себя выдают. Тест для тех, кто считает, что в лимоне больше всего витамина С, и ест чернику для зрения

стапельные работы стоимость в Москве

Новости Казани

19 часов назад

Вандал в Казани разрушил зеркальный лабиринт в лесу

Новости Казани

день назад

Под Казанью отец изнасиловал 11-летнюю дочку

Новости Казани

23 часа назад

Появилось видео ДТП на Фучика, где парень на машине сбил бабушку и сбежал

Новости Татарстана

день назад

Казань и Зеленодольск могут связать трамвайными линиями

Новости Казани

21 час назад

Директор производственной базы останется под стражей еще на 48 часов
Новости Казани
день назад

Авиарейсы между Шанхаем и Казанью могут продлить после марта 2025 года

Как рассказал Лернер, полеты между Казанью и др...

Новости Казани

3 минуты назад

Паша Техник обещал выступить для казанского клуба Bazzar

Новости России

день назад

Эксперты из БРИКС и других стран выступят на международной конференции AI Journey

Новости Татарстана

33 минуты назад

В Татарстане 12 ноября лихач насмерть сбил женщину

Новости Казани

час назад

В КФУ приютили 2 бездомных котят
Татарстанец напоил 15-летнюю дочь возлюбленной ...
Новости Татарстана
3 часа назад

Татарстанец напоил 15-летнюю дочь возлюбленной и заставлял себя трогать

Новости Казани

2 часа назад

Наташа Королева показала 78-летнюю маму, играющую на рояле в Санкт-Петербурге

Новости Казани

3 часа назад

У главной казанской елки заменят каркас

Новости Татарстана

4 часа назад

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов покидает пост
Мобильное приложение билайна получило крупнейше...
Новости России
5 дней назад

Мобильное приложение билайна получило крупнейшее обновление в истории