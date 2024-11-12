«Им точно не сдадут»: кто сможет снять квартиру в Казани

«Цены не упадут»: за сколько придётся снимать квартиру в Казани

В Казани выросли цены на аренду жилья почти на 46%. Именно такие данные приводит «Яндекс Аренда». Снять жилья в столице Татарстана стало таким же дорогим удовольствием, как и в Москве. Сколько нужно средств, чтобы снять квартиру в Казани? Кому точно сдадут квартиру, а кому на это не стоит рассчитывать — разобралась редакция PROKAZAN.

Цены выросли во всей стране

По данным, «Авито Недвижимость», Казань вошла в пятерку городов, где средняя стоимость аренды квартиры выросла больше всего.

«Со средним ремонтом сейчас в Казани можно арендовать квартиру за 30-35 тысяч рублей. Мало вероятно, что это новый ЖК. Скорее всего вам за эти деньги достанется жильё в старострое и это будет средняя удалённость от центра», — говорит специалист агентства «Флет».

Прогнозировать спад цен сейчас сложно. Пока на рынке цены на аренду не падают и растут, они стоят на одном месте. Отметил специалист.

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По мнению специалиста, резкий подъём цен обусловлен жесткими условиями на ипотеку. Сейчас значительно выросла ключевая ставка.

«У многих же, нет средств даже на первоначальный взнос, да и официальных доходов нет для оформления ипотечного кредита. Более того, они даже не понимают, какую сумму им придется выплачивать ежемесячно», — сообщает риэлтор Рустем Ахметзянов.

Отмечается, что на рост цент повлияла и проблема с общежитиями в КФУ. Сейчас даже человеку, который набрал 100 баллов, проблемно получить койко место. Студентам просто негде жить, а ВУЗ рассчитан почти на 50 000 обучающихся. Вот только обеспечить всех жильём не получается.

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Спрос превышает предложение

На жильё среднего класса за 35-40 тысяч рублей стоит примерно 5 человек в очереди. Однако жильё, где цена от 80 000 рублей такой очереди уже нет.

«Да, на рынке есть такие предложения, есть и за 150 и 200 тысяч в месяц. Но на этом уровне аренды всё стабильно ровно. Есть предложение, есть спрос, всё умеренно», — говорит специалист «Флет».

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Сколько нужно средств, чтобы снять квартиру

Чтобы снять квартиру сейчас нужно примерно 100 000 рублей. Тут оплата первого месяца, залога, который равен 100% от аренды и процент риелтору, который начинается от 80%. Процент риелтору зависит от квартир.

Важно понимать, что залог возвращается.

Кому точно сдадут место в общежитии

В настоящее время в городе наблюдается высокая конкуренция на рынке жилья. В связи с этим владельцы недвижимости стали более требовательными при выборе арендаторов.

«Собственники меньше всего склонны сдавать квартиры иностранцам, а также семьям с маленькими детьми или домашними животными. В основном аренду получают молодые пары, и только затем одинокие жители», — делится мнением казанский риелтор Гульфина Тагирова.

Как избежать мошенников

Также риелторы предупреждают, что сайты с бесплатными объявлениями переполнены мошенниками. И не стоит доверять тем, кто публикует предложения за 20 тысяч рублей, в центре города и евро ремонтом. За редким исключением за такими предложениями стоят реальные собственники.

Автор фото: PROKAZAN

Лучше всего снимать квартиру через специалиста, но если нет такой возможности, то нужно следовать этим правилам.

«Обязательно проверяйте документы на собственность, заключайте договор найма, составляйте опись жилья, проверять паспорта и выписку из ЕГРН», — говорит специалист «Флет».

Также риелтор отмечает, что никогда нельзя платить деньги до совершения сделки. Если у квартиры несколько собственников, то нужно получить согласие от каждого, что жильё будет арендоваться.