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Агата Муцениеце похвасталась, что за ней ухаживают 3 мужчин

Известно, что Агата Муцениеце Эдгаровна появила...

https://t.me/AgataMucenieceLife

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Актриса Агата Муцениеце, которая многим известна по мистическому сериалу "Закрытая школа" сообщила, что уже полностью готова окунуться в новые отношения после разрыва с актером Павлом Прилучным. Об этом стало известно из телеграм-канала Super.ru.

Женщина рассказала, что она уже хочет войти в новые отношения, так как восстановилась после развода с артистом и пожила для себя.

Актриса также добавила, что в настоящее время за ней ухаживают 3 мужчин. У одного поклонника совсем нет детей, а у других двоих имеются.

Известно, что Агата Муцениеце Эдгаровна появилась на свет в марте 1989 года в Риге, Латвии.

По информации Википедии, Агата и Павел подружились на съёмках «Закрытой школы», а уже в 2011 году они поженились. Женщина взяла фамилию супруга, а Муцениеце - это девичья фамилия латвийской и российской актрисы.

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