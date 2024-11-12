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В Казани на Фучика парень на машине сбил бабушку и сбежал

Свидетели помогли потерпевшей

Казань на максималках

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Сегодня, 12 ноября 2024 года, молодой человек на делимобиле сбил пенсионерку на улице Фучика 94, а затем открыл двери и скрылся в неизвестном направлении, чтобы, вероятно, не нести ответственность за дорожное происшествие.

На видео, которое появилось в телеграм-канале "Казань на максималках", видно, как автомобиль наехал на женщину, когда она переходила проезжую часть. После случившегося водитель выбежал из машины и убежал. Свидетели помогли потерпевшей, о том, как сейчас чувствует себя пенсионерка, пока ничего неизвестно.

Ранее мы писали о том, что силовики задержали руководителя производственной базы в Самосырово Иосифа Лифшица после смерти местной жительницы. Было заведено дело по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса России.

Напомним, на минувшей неделе скончалась 49-летняя женщина, которая вышла на остановочном пункте «Самосыровское кладбище» и перестала выходить на связь после нападения собак.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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