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Работа из дома набирает популярность в Татарстане

Всё больше жителей региона выбирают гибкий граф...

Фото: пресс-служба МегаФон

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Всё больше жителей региона выбирают гибкий график и возможность трудиться из дома. В октябре трафик на сайты фриланса в регионе увеличился на 10% по сравнению с сентябрем. Об этом сообщают аналитики МегаФона с опорой на обезличенные данные абонентов.

Чаще новые заказы татарстанские пользователи ищут на фриланс маркетплейсе Kwork.ru — на него приходится 53% от всего использованного трафика на тематических сайтах. В тройку лидеров также вошли биржа fl.ru и ресурс freelance.ru, которые занимают долю по 28% и 10% соответственно.

Жители республики предпочитают выполнять свои рабочие задачи в будние дни — преимущественно с понедельника по четверг. Март стал самым активным месяцем для удалённых работников с начала года, на него пришлось 12% от суммарного трафика на сайтах с «домашними» вакансиями за 10 месяцев.

Женщины проявляют больший интерес к сайтам с предложениями удалённой работы, чем мужчины. Они составляют 53% пользователей таких ресурсов. Чаще всего вакансиями и заказами интересуются татарстанцы в возрасте 35‑44 лет (37% пользователей).

«Интернет — ключевой инструмент для фрилансера. Повсеместный доступ в Сеть помогает организовать рабочий график в удобном формате и месте. Чтобы наши абоненты могли работать онлайн из любой точки республики, мы продолжаем модернизировать сеть и строить новые телеком-объекты. С начала года инженеры запустили объекты связи в населенных пунктах 15-ти районов региона», — прокомментировал Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане.

В частности, оператор расширил покрытие в более чем 40 небольших поселениях Татарстана. В их число попали села Мингер, Шали, Зай-Каратай, Туктарово-Урдала, Сарабикулово, Старая Письмянка, Столбище, Пелево, Усады, Малые Ключи, Карамалы, Шеланга, Коргуза, Карамалы и другие.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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