В республике Татарстан за месяц доля ипотечных сделок на вторичном рынке выросла до 74% — Домклик.

Аналитический центр Домклик рассказал о ключевых событиях на российском рынке ипотеки, которые произошли в октябре 2024 года. В этой части исследования эксперты описали, как изменилось распределение выдач Сбера между рынками новостроек, готового жилья и индивидуального строительства (ИЖС).

Распределение ипотеки Сбера по типам кредитов для ТОП-10 регионов по количеству выдач в октябре 2024: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное», соответственно), индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем количестве выдач.

В октябре Сбер оформил 50,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму 203,6 млрд руб. По отношению к предыдущим месяцам изменение количества выдач остается незначительным: начиная с июля показатель колеблется около 50 тыс. По отношению к сентябрю количество выросло на 1,6%.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

Динамика выдач ипотечных кредитов по-прежнему тесно связана с мерами государственной поддержки. Так, если в первую половину месяца общее количество сделок составляло 8-9 тысяч в неделю, то после возобновления выдач по «Семейной ипотеке» показатель увеличился до 14 тысяч, а в последнюю неделю – до 22 тысяч. Доля льготной ипотеки, в свою очередь, выросла с ~25% до ~55%.

Аналитики Домклик добавили, что значение последней недели октября (22 тыс.) сравнимо с показателями мая-начала июня этого года – начало ажиотажа по поводу отмены массовой льготной ипотеки.

Вторичный рынок

На фоне высокой вероятности дальнейшего роста ключевой ставки спрос на готовое жилье увеличился: за месяц количество ипотечных сделок на вторичном рынке выросло до 32,3 тыс. Прирост по отношению к сентябрю составил около 11% – один из самых быстрых темпов роста в текущем году (не считая января с сезонным спадом покупательской активности).

В результате доля сегмента выросла до 63,8% (+5,4 п.п. с сентября).

Оживление рынка отмечено практически по всей стране. Больше всего количество сделок на вторичном рынке выросло в Курской (+90,6%), Курганской (+49,3%) и Липецкой областях (+40%). Прирост зафиксирован и в крупнейших субъектах. В лидерах оказались Москва (+30,4%) и Московская область (+27,4%) – регионы, где льготная ипотека становится все менее актуальной.

Как и ранее, лидерами по доле сделок со вторичным жильем стали регионы с низким объемом предложения на рынке новостроек: Чеченская Республика, Магаданская и Томская области. В октябре в перечисленных субъектах на вторичный рынок пришлось более 85-95% всех ипотечных сделок Сбера. Среди крупнейших регионов наибольшие показатели – в Омской (82,1%) и Нижегородской (77,9%) областях, а также в Красноярском крае (76,2%).

Рынок строящегося жилья

В октябре было выдано 15,6 тыс. кредитов на покупку квартир в новостройках, что на 9,4% меньше, чем месяцем ранее. Доля сегмента в общем количестве ипотечных выдач Сбера снизилась до 30,9%.

Стоит также отметить, что текущее количество выдач остается выше показателей первого квартала и июля этого года (тогда количество выдач составляло до 11 тыс. в месяц).

Рынок ИЖС

Доля ИЖС в структуре ипотеки также продолжает снижение: показатель снизился до 1,7%.

Наибольший процент выдач на ИЖС вновь отмечен в регионах, на которые распространяется программа «Дальневосточная и Арктическая ипотека»: Сахалинская область (13,3 %), Республика Саха (Якутия) (12,2%), Читинская область (10,7%), Камчатский край (10,4%), Приморский край (7,3%).